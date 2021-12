Karol G estuvo de perreo intenso con sus bailarinas y hasta tomó un trago del busto de una

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Karol G sigue en su Bichota Tour, siempre tomando su merecidos descansos después de sus presentaciones y en compañía de parte de su equipo de trabajo. Obviamente, pieza fundamental del mismo son sus bailarinas con las que Karol G que estuvo de perreo intenso, haciendo sugerentes movimientos y elevando la temperatura de la red social Instagram, pues la propia cantante publicó las imágenes en las historias de su cuenta. La cosa se puso tan buena, que Karol G hasta bebió un trago del busto de una de sus bailarinas.

Durante el día, Karol G estuvo mostrando a sus fanáticos todo lo que sucede detrás de una gira. Presentó parte de su equipo de trabajo como técnicos de audio, iluminación, personal de logística, vestuario, fotógrafo y por supuesto, sus muy sexys bailarinas. Mismas con las que Karol G tuvo una noche de baile y perreo intenso al tiempo que bebía tragos del busto de una de ellas. Karol G dejó muy claro en las historias de su cuenta de Instagram, que su “crew” es más que personas con las que trabaja: “Son primero parceros y después compañeros de trabajo”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

El Bichota Tour está a punto de terminar. Ya restan dos ciudades y Karol G hizo lo que hace mucho una artista latina no hacía: literalmente llenar venues inmensos y agotar una gira a pocos días de comenzar la misma. Karol G ha estado día a día enamorando cada vez más sus fanáticos, pues la misma no solo demostró su poder musical, sino su sensualidad con cada coreografía con las que dio el todo por el todo en muchos de los escenarios en los que se presentó. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Esto sin mencionar la emoción y el impacto que causó al cantar con su ex Anuel AA en El Coliseo de Puerto Rico, para luego recorrer las calles de su natal Medellín, donde además le cantó un Vallenato a Colombia haciendo llorar a muchos. Si se preguntan quién fue la cantante latina del 2021, sin duda Karol G pudiese ser una muy buena candidata. View this post on Instagram A post shared by Maria Silena Ovalle Lopez (@masilenaovalle)

Sigue leyendo:

El extraño top que usó Karol G le remarcó todo el busto

Sin ropa interior, Karol G se graba usando un top blanco que deja ver parte de su busto

Karol G sube su vestido metálico, se tira al suelo sin zapatos y sube la temperatura en Instagram