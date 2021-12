Consumir demasiados suplementos multivitamínicos puede ocasionar náuseas, diarrea y caída del cabello

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las vitaminas y los minerales son micronutrientes que el organismo necesita para funcionar de manera normal. Los suplementos multivitamínicos pueden ayudar a prevenir deficiencias, pero exceder su consumo, también tiene efectos negativos.

El cuerpo requiere que obtener los micronutrientes a través de los alimentos que se ingieren ya que el cuerpo no suele producirlos, salvo excepciones como en el caso de la vitamina D. El cuerpo produce vitamina D cuando la piel descubierta se expone al sol.

La Escuela de Salud Pública de Harvard explica que una dieta que incluya muchas frutas, verduras, cereales integrales, buenos paquetes de proteínas y grasas saludables debería proporcionar la mayoría de los nutrientes necesarios para una buena salud.

Las personas deben obtener la mayoría de sus nutrientes de los alimentos y bebidas, según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud. Aunque también señala que en algunos casos, los suplementos son útiles cuando no es posible satisfacer las necesidades de uno o más nutrientes únicamente con la dieta.

Efectos negativos de consumo excesivo de vitaminas y minerales

Vitamina A

La toxicidad por vitamina A, también conocida como hipervitaminosis A, conduce a un aumento de la presión intracraneal, mareos, náuseas, dolores de cabeza, irritación de la piel, dolor en las articulaciones y huesos, coma e incluso la muerte en casos extremos.

La ingesta alta de vitamina A preformada en mujeres embarazadas también puede causar defectos de nacimiento en sus bebés. Los NIH señalan que las mujeres que puedan estar embarazadas no deben tomar dosis altas de suplementos de vitamina A.

Vitamina C y zinc

Demasiada vitamina C o zinc puede causar náuseas, diarrea y calambres estomacales.

La vitamina C es una vitamina soluble en agua. En adultos generalmente sanos, grandes dosis de vitamina C no son tóxicas, cualquier exceso se excreta en la orina. El nivel máximo de 2000 mg de vitamina C al día es una ingesta que probablemente no cause efectos nocivos para la salud. Tomar más de esta cantidad puede producir los efectos adversos.

Harvard señala que ingestas superiores a 3000 mg al día de vitamina C también pueden aumentar la formación de cálculos renales en personas con enfermedad renal existente o antecedentes de cálculos.

Selenio

Demasiado selenio podría provocar la caída del cabello, malestar gastrointestinal, fatiga y daño leve a los nervios, según explican expertos en nutrición a través de WebMD.

Vitamina D

Johanna Dwyer, RD, científica investigadora principal de la Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH, dice que la vitamina D, el calcio y el ácido fólico son tres nutrientes que las personas pueden consumir en exceso a través de suplementos.

Los niveles muy altos de vitamina D en la sangre pueden causar náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, dolor, pérdida de apetito, deshidratación, micción y sed excesiva y cálculos renales. Los niveles extremadamente altos de vitamina D pueden causar insuficiencia renal, latidos cardíacos irregulares e incluso la muerte.

Calcio

Los NIH comparten que algunas investigaciones sugieren que la ingesta alta de calcio podría aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y cáncer de próstata.

Los niveles altos de calcio en la sangre y la orina pueden causar un tono muscular deficiente, una función renal deficiente, niveles bajos de fosfato, estreñimiento, náuseas, pérdida de peso, cansancio extremo, necesidad frecuente de orinar, ritmos cardíacos anormales y un alto riesgo de cardíaca enfermedad. Sin embargo, los niveles altos de calcio son causados ​​por una condición de salud como niveles altos de hormona paratiroidea o cáncer, no por ingestas altas de calcio.

Ácido fólico

El folato que se encuentra naturalmente presente en los alimentos no es perjudicial. Pero el consumo de suplementos en cantidades que excedan las los límites recomendados podría encubrir una deficiencia de vitamina B12. Los NIH publican que la deficiencia de vitamina B12 puede causar lesión permanente en el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso.

Las altas dosis de ácido fólico podrían aumentar el riesgo de cáncer colorrectal y de otros tipos de cáncer en algunas personas.

A través de los alimentos es difícil exagerar la ingesta de micronutrientes hasta niveles peligrosos, aunque hay algunos productos como el hígado, el “multivitamínico de la naturaleza”, cuyo consumo debe ser moderado.

