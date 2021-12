VIDEO: Sebastián Yatra reparte besos en la calle sin miedo al COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El famoso intérprete Sebastián Yatra es uno de los cantantes más queridos en el medio del espectáculo latino y es que siempre se ha mostrado cercano a sus fans, sin embargo, esta vez recibió fuertes críticas luego de besar a algunas de ellas durante una entrevista con el Escorpión Dorado.

El famoso youtuber se ha caracterizado por sus polémicas e incómodas preguntas a celebridades, durante sus videos, pero esta vez uno de los retos al cantante colombiano logró ganarle críticas pues besó a sus fans en plena emergencia sanitaria por el Covid-19.

El intérprete de “No hay nadie más” sorprendió a sus fans durante la entrevista, pues decidió reglarles flores mientras conducía por las calles de la Ciudad de México con el Escorpión Dorado, aunque a cambio les dio un beso en la boca a algunas de ellas.

Los comentarios se dividieron en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que ha sido uno de los mejores invitados al mostrarse accesible con sus fanáticas. Mientras que otros aseguraron que no les importó el contagio de coronavirus.

El cantante de 27 años se ha caracterizado por realizar espectaculares colaboraciones con grandes artistas como Danna Paola, Ricky Martín y Enrique Iglesias, aunque confesó que hay cantantes que aún se niegan a trabajar a su lado y entre ellos está Maluma y J Balvin.

Relató que escribió una canción romántica especial para Luis Miguel, aunque hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta de “El Sol”, quien se mantiene en las sombras tras el estreno de su serie en Netflix y ausente de los escenarios.

Yatra también habló sobre la parte difícil de cantar junto a otros artistas: “Me cansé de tanta colaboración (…) Es más relajado [cantar solo], porque en el video me enfoco en hacer el mejor video que puedo y no estoy tan preocupado de organizar la agenda de tantas personas distintas al tiempo”.

Detalló que le gusta trabajar con otros cantantes pues “no me encasillo en ningún género, en cada canción quiero hacer algo distinto. Esas ganas de oír cosas nuevas también me llevan a oír mezclas con voces distintas a la mía”.

