El Chapo Isidro el narco que traicionó al Cártel de Sinaloa, y sus nexos con basquetbolista secuestrado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El narcotraficante Fausto Isidro Meza-Flores, alias el Chapo Isidro, volvió a los reflectores, luego que el basquetbolista mexicano Alexis Cervantes, quien pasó varios días desaparecido en el estado de Michoacán lo mencionara en un video.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Meza-Flores, es acusado por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos.

Leader of a Violent Mexican Drug Trafficking Organization Charged with International Drug Importation Conspiracy and Weapons Use https://t.co/yeGCoxOaqr pic.twitter.com/GAMxz6hE6Z — Justice Department (@TheJusticeDept) December 6, 2019

-Leer más: VIDEO: Sicarios se graban al asesinar a jovencita // Hasta tus hijos vamos a matar CJNG amenaza a policías guatemaltecos, video

El Chapo Isidro, mantiene una batalla con el Cártel de Sinaloa (CDS) y son rivales pese a que años atrás rendían cuentas a un mismo hombre, Joaquín “el Chapo” Guzmán, pero luego que el Chapo Isidro eligiera quedarse con el bando del Cártel de los Beltrán Leyva, desde entonces, ambos grupos se pelean la plaza de Sonora, Navojoa, Cajeme, así como parte de Hermosillo y Guaymas.

En diciembre de 2019 el Gobierno de Estados Unidos estableció ofreció una recompensa de $5 millones de dólares por el presunto criminal que reside en México.

“Es el líder de la Organización Criminal Transnacional (TCO) Meza-Flores, una importante organización de narcotráfico con sede en Sinaloa, México“, asegura la publicación.

Según esa acusación, Fausto Isidro Meza-Flores, presuntamente entre enero de 2005 y hasta alrededor de noviembre de 2019 conspiró para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana desde México, según lo publicado.

Ante ello, el Gobierno de los Estados Unidos ofrece, desde 2017, la recompensa por información que culmine con la detención del Chapo Isidro.

El video donde el basquetbolista menciona al Chapo Isidro

Alexis Cervantes, fue encontrado el pasado 28 de diciembre con vida luego de estar secuestrado presuntamente por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y tras su liberación se difundió un video en donde menciona las razones por la que presuntamente lo secuestraron.

#Video | 🎥 Plagio de Alexis Cervantes, por presuntos nexos con cártel de “El Chapo Isidro”https://t.co/4anH7QWYg1 pic.twitter.com/IdUQoSPhaV — CuartoPoder Michoacán (@cuartopodermich) December 30, 2021

“Soy Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. Soy basquetbolista profesional y trabajé por 14 años. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas que hicieron una parada, encontraron en mi celular cosas que son fotos, videos con armas, fotos con la mafia de Sinaloa. Fotos con mi primo que trabajaba para (el narcotraficante) Chapo Isidro, el jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaba”, dijo.

“Un día hablamos y nos fuimos a tomar. Me gustó. Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Y es el motivo por el que estoy aquí. Comentarios en los que me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán como si yo fuera alguien pesado, soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quise demostrar algo que no es”, dice.

-También te puede interesar:

· Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán// VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

· El Kalimba, azotaba mujeres y terminó descuartizado// “Soy gente del general”, gritó el H2, líder narco abatido

· VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó//Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball