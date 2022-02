Actriz Gwyneth Paltrow manda a usar espejos y lubricantes en el Día de los Enamorados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El sitio web de los productos y juguetes sexuales que vende la actriz de Hollywood Gwyneth Paltrow ha convertido en una tradición elaborar listas de regalos para cada festividad que no siempre resultan útiles, pero que siempre consiguen sorprendernos. Ahora que las navidades han quedado atrás y San Valentín o Día de los Enamorados se encuentra a la vuelta de la esquina, los expertos de Goop han creado una selección de productos eróticos como espejos y lubricantes con los que sorprender a nuestras parejas en el Día de los Enamorados.

Gwyneth Paltrow, ex del vocalista de Coldplay, Chris Martin aconseja varias opciones para el Día de los Enamorados como juguetes sexuales como un collar vibrador valorado en $149 dólares, que es uno de los favoritos de la actriz porque lo ha mencionado en varias ocasiones, y otros dispositivos similares. También se recomienda un lubricante a base de agua con sabor a caramelo que cuesta 55 dólares y unas píldoras llamadas DFT, que prometen aumentar el deseo sexual de las mujeres. View this post on Instagram A post shared by goop (@goop)

Tampoco falta un ambientador de 20 dólares inspirado en una vela que huele como la vagina de la famosa actriz Gwyneth Paltrow, o al menos eso promete su nombre, y un perfume de 45 que emula la fragancia de sus orgasmos. Pero el regalo que más ha llamado la atención de todos para este Día de los Enamorados es un espejo íntimo para “entre las piernas”’, pensado específicamente para mirarse los genitales, según dicen las instrucciones. View this post on Instagram A post shared by goop (@goop)

