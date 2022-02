“Ya no es mi hija”: Dice Pepe Aguilar tras el éxito de Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras el éxito que alcanzó Ángela Aguilar en sus primeras presentaciones como solista y recientemente sobre el escenario de Premios Lo Nuestro, Pepe Aguilar sorprendió al revelar que su hija está completamente preparada para iniciar su propio camino como artista, hecho que lo tiene feliz y orgulloso.

Fue durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram realizada el pasado 24 de febrero, en donde el cantante se mostró agradecido con la gran aceptación que ha tenido la más pequeña de su dinastía, por lo que, a partir de esa noche, ella estaría preparada para iniciar una nueva etapa de su vida y en especial sobre los escenarios musicales, por lo que incluso señaló que ya no necesita ser señalada como “la hija de Pepe Aguilar”.

“Estos premios son muy importantes y también son un parteaguas. Hoy mi hija, ya no es una niña, ya no es mi hija como en otras premiaciones”. Pepe Aguilar

El nacido en San Antonio, Texas, y criado en Zacatecas, México, agregó que “La Princesa de la Música Mexicana” ya ha logrado formarse como una auténtica artista, lo cual representa un motivo más para sentirse orgulloso de lo que logró al apoyarla durante sus primeros años de carrera musical.

“A partir de hoy, a partir de este momento, ella ya es una artista sola y no saben cómo me da orgullo, no tienen una idea de cómo me da gusto que hayamos hecho lo que teníamos que hacer para que ella pueda andar con sus dos propios pies”, dijo emocionado durante el video que ha sido retomado por otras cuentas dentro de la misma red social.

Antes de finalizar, Pepe Aguilar aclaró que su hija menor seguirá presentándose con él en sus espectáculos; sin embargo, también está preparada para brillar en solitario gracias a su talento, belleza y humildad que han caracterizado a lo largo de los últimos años.

“Eso no quiere decir que ya no vaya a trabajar con nosotros, no, simplemente, ella ya es una artista hecha y derecha, tiene que seguir su camino”, puntualizó Aguilar previo a la presentación de Premios Lo Nuestro, en donde Ángela arrasó y recibió el Premio en la categoría Artista Revelación Femenina y compartió el escenario con importantes exponentes del Regional Mexicano como Christian Nodal, Grupo Firme, David Bisbal y Camilo durante un emotivo homenaje a Vicente Fernández.

