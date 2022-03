Ex de Sebastián Yatra, Tini Stoessel, tiene nuevo novio que juega en el Atlético de Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante y ex novia de Sebastián Yatra, Tini Stoessel, prefiere no dar detalles de su vida privada y menos a la prensa, pero tampoco los rumores se han puesto de pie y todo indica que ya tiene novio nuevo y es famoso por jugar para el Atlético de Madrid.

El reconocido periodista argentino Lio Pecoraro ha confirmado que la ex de Sebastián Yatra, Tini Stoessel tiene un nuevo romance y el afortunado tienen fama como la propia argentina. Se trata de Rodrigo De Paul, quien juega en el equipo de fútbol del Atlético de Madrid. View this post on Instagram A post shared by Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Este nuevo amor de Tini Stoessel es también muy amigo de Leo Messi. Mientras, Sebastián Yatra tiene 24 años, la argentina se decidió esta vez por uno más madurito de 27. Al parecer, la pareja se está tomando su noviazgo con mucha calma y sin necesidad de darlo a conocer todo de manera violenta. Según el periodista argentino, aún están en la tapa de pasarla bien y conocerse. View this post on Instagram A post shared by Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Muchos de los paseos que han tenido la ex de Sebastián Yatra, Tini Stoessel y su nuevo novio, ha sido por las calles de Madrid, España. Rodrigo De Paul anunció su separación de su esposa Camila Homs, con quien tiene a los pequeños Francesca y Bautista. Tras varias semanas de especulaciones al respecto, fue él mismo quien confirmó el fin de su matrimonio. “Estoy separado desde hace meses. Nos queremos mucho y hay mucho cariño, pero estoy separado”, dijo el nuevo galán de Tini Stoessel. View this post on Instagram A post shared by Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Por lo pronto aquí les dejamos el videoclip que hicieron en el pasado Sebastián Yatra y Tini Stoessel “Quiero Volver”, que cuenta con tantas 120 millones reproducciones en Youtube.

