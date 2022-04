Will Smith renuncia a La Academia tras ‘dolorosa, inexcusable’ agresión en los Premios Oscar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Will Smith ha confirmado que renunció a La Academia cinematográfica después de protagonizar el acto violento contra Chris Rock durante los Premios Oscar 2022.

“Mis acciones en los [Premios Oscar] fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de todos los que dañé incluyen a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos, todos los invitados, y la audiencia global en casa“, escribió Will en un comunicado. “Traicioné la confianza de La Academia. Privé a los otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su trabajo extraordinario. Estoy desconsolado. Quiero regresar la atención a todos los que la merecen por sus logros y dejar a La Academia regresar a su increíble trabajo apoyando la creatividad en el cine. Es por eso que renuncio a mi membresía en La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que crean es apropiada“.

Will Smith has resigned from the Academy, per a new statement from the actor pic.twitter.com/11Xbx0aGIa — Aaron Couch (@AaronCouch) April 1, 2022

Will Smith agredió al comediante Chris Rock durante su presentación en los Premios Oscar después de que este hiciera un chiste mencionando a Jada Pinkett Smith. Will se paró de su asiento, se dirigió al escenario y le soltó tremenda bofetada al comediante durante la ceremonia en vivo. Todos pensaron que fue algo planeado pero finalmente fue algo real.

Desde entonces, La Academia ha recibido muchas críticas debido a que no sacaron a Will del recinto y le permitieron recibir su premio como Mejor Actor por su trabajo en “King Richard”. Sin embargo, La Academia aclaró en un comunicado que sí se le pidió salir de la ceremonia pero Will se rehusó.

“Se le pidió al Sr. Smith salir de la ceremonia y él se negó, también reconocemos que pudimos manejar la situación de diferente manera“, se lee en un comunicado de la Academia.

Un día después de los premios, Will se disculpó públicamente con todos por lo sucedido.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y estuve mal”, continuó el galardonado actor. “Estoy avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en este mundo de amor y amabilidad“.

Actualmente La Academia estudia la sanción que tendrían contra Will Smith por el incidente y se dice que en los próximos días tomarán una decisión. View this post on Instagram A post shared by cheesemes (@cheesemes)

