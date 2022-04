VIDEO: Lupillo Rivera, entre lágrimas y destrozado, cuenta cómo supo de la muerte de Jenni Rivera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los hermanos de Jenni Rivera, Lupillo Rivera, contó en entrevista exclusiva con Yordi Rosado lo duro que fue enterarse de la muerte de su hermana y dio detalles de cómo supo de la misma en medio de lágrimas. Una entrevista conmovedora donde pocas veces hemos visto a “El Toro del Corrido” tan vulnerable.

Recordemos que la muerte de Jenni Rivera no solo fue una de las mediáticas dentro del mundo de la música sino que también ha implicado diferencias dentro de la familia Rivera. Supuestamente por la herencia de la misma. Son múltiples los conflictos que han tenido y que ellos mismos han dado a conocer. Sin embargo, Lupillo Rivera habló de las bondades de algunos de ellos. “Jenni siempre fue muy estudiosa. Haz de cuenta que iba con los libros a todo lados…. Fue de las que ejerció cinco o seis carreras… Rosie también fue muy estudiosa… De derecho de música pero luego ya se casó y lo dejó, pero muy estudiosa sí es….”.

“Yo estaba en el norte de Carolina de gira. Recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: “Compa Lupe qué onda qué haciendo. Compa tenemos un problema grave. No encontramos el avión de tu hermana. Ahí llamé a mi papá: – Apá hay un problema necesita regresar a casa. No encuentran un avión de Jenni – Me preguntó si la secuestraron y le dije no sé. A mí no me tocó otra que ser frío. No podía llorar ni desahogarme….”, comenzó contando Lupillo Rivera del terrible momento de cuando se enteró de la muerte de su hermana Jenni Rivera.

“Lo mismo con Pedro. Lo llamé y le dije: -No encuentran el avión de Jenni. Ve a la casa y desconecta la televisión, el internet y todo a mi mamá-. Le marqué a mi hija y le dije que le quitara todo los celulares a sus primos (hijos de Jenni) Creo que ellas se pelearon. Cuando llegaron a casa de mi mamá ya sabían todo por las noticias. En un momento de descuido de Pedro, mi mamá atendió el teléfono y le dijeron no encuentran el avión de Jenni y mi mamá se desmayó”, agrega Lupillo Rivera en medio de lágrimas a Yordi Rosado.

Pero no solo fue enfrentar la muerte de Jenni Rivera sino dar a conocer la noticia a sus padres. “¿Qué está pasando Lupe. No me mientas?”, le preguntó Doña Rosa en su momento. “Mamá no puedo decirle”, le respondió. Lupillo siguió dándole detalles a Yordi Rosado: “Así pasé todo el día y como a las seis le dije: – Compa gabo ya no aguanto-… Gabo me dijo llorando: -Sí, confirmamos la muerte de tu hermana- Y me acuerdo yo aventé el teléfono y corrí hacia la carretera y todos los de la banda andaban conmigo… Y yo gritando… Y recuerdo que cuando iba corriendo uno de ellos me alcanzó a tumbar y me detuvo y le llamé a mi papá”, siguió contando Lupillo Rivera cuando apenas si podía respirar dando estos detalles.

“No puedo, dígame cab… No pos sí confirmaron la muerte de Jenni y soltó el llanto mi apá y ya el Gobierno Mexicano me dijo váyanse con su familia y nosotros le llamamos si necesitamos que venga. Después me dijeron que necesitaban hacerle el examen de ADN para saber si los restos de su hermana son de ella o no. Cuando llegue a la casa mi mamá me abrazó y me dice: -Qué pasó hijo-… Se cayó el avión de Jenni y me confirmaron su muerte”, aseguró Lupillo Rivera tratado de recordar el orden de cómo ocurrieron las cosas.

También contó que, minutos después alguien había hackeado la cuenta de Jenni y comenzaron a poner: “Estoy aquí, estoy viva estoy en tal arroyo y empezas a ver y sí estaba eso. Y los hijos de Jenni activos. Ok vámonos a Monterrey vamos a buscarla. Me llevé a Pedro a Juan. No sabíamos si eras un atentado… Pedro decían que no le creían al Gobierno…. No estábamos en territorio americano. Paty nos ayudó a embalsamar los restos de mi hermana y nos trajimos los restos… Y llegó a la casa y veo los ojos de mi apá y veo ilusión de que entrara con mi hermana y tener que decirle sí se murió mi hermana…”

Ahí Lupillo Rivera se retiró y dirigió órdenes para que hablaran con su papá y sus hermanos. Ahí comenzó a tomar todos los días y su ingeniero de sonido lo metía al estudio, sin cobrarle, y dice que grabó más de 1600 canciones. Pero lo más importante, Lupillo Rivera contó que la muerte de Jenni fue lo más difícil que ha vivido en su vida y lo más triste de mi vida: “Ese dolor nunca se olvida. El primer paso que doy en la mañana. El dolor está presente…”

“Quedó una bolsa con dinero los billetes quedaron destrozados y las hojas de un biblia que estaba junto con el dinero no se destruyeron y decían algo de mantenerse firme y seguir adelante”. También recuerda que que él fue el último artista con el que Jenni Rivera cantó a dueto en el escenario. Asegura que La Diva de La Banda tenía el plan de hacer una gira juntos: “Quisimos grabar la canción Yo te extrañaré. No la grabamos por el miedo a lo que dijera la prensa y el público.”

Esta ha sido una de las entrevistas más reveladoras de Lupillo Rivera, pues aseguró como nunca antes que el trabajó los separó y que a veces coincidían en hoteles y aeropuertos. Aprovechó de mandarle un saludo a los hijos de Jenni diciéndoles que los quiere mucho.

