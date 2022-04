VIDEO: Christian Nodal da a conocer que cumplirá su sueño de la infancia y sus fans podrán disfrutarlo

El cantante mexicano Christian Nodal reveló durante una entrevista que próximamente cumplirá uno de sus sueños desde que era pequeño y que abrirá su propio taller de tatuajes en el que podrá brindar este servicio de manera personalizada a quien lo desee, pues será él mismo quien tatuará a sus clientes.

Durante una charla que sostuvo con Laura G para “Venga la Alegría”, Nodal confesó que el tema de los tatuajes le apasiona desde que era un niño, por lo que decidió aprender a tatuar y como muestra de ello el reciente trabajo que le realizó a su gran amiga, la actriz puertorriqueña Adamari López.

“Yo tengo dos polos; lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, ese es el tema conmigo, los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar, tatué a Adamari López que es una amiga, y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado a amigos también”.

CHRISTIAN NODAL