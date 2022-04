Madonna terminó con su novio 35 años menor, Ahlamalik Williams

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“La Reina del Pop“, Madonna, y su novio 35 años menor que ella han decidido terminar su relación de 3 años. Aunque esto era un “guerra anunciada”, la noticia ha tomado por sorpresa a sus fans. Una fuente cercana a la cantante ha dicho al diario The Sun que ya la pareja tenía teniendo problemitas y que, por más que trataron de solucionarlos, al final decidieron que lo mejor era separarse y que cada quien siguiera su camino.

Madonna tiene 63 años y el que hasta hace nada era su novio, el bailarín Ahlamalik Williams, 28. Comenzaron la relación cuando ella tenía 60 y el 25. La diferencia es bárbara. Sin embargo, contra todo pronóstico, la pareja se llevaba maravillosamente. Pero el medio citado arriba afirmó que el ahora ex pareja de Madonna abandonó la casa de la cantante y la misma se encuentra de nuevo soltera.

“Madonna se ha lanzado a una vida social muy ajetreada y ha estado visitando a amigos y familiares tras la ruptura. Tiene una agenda muy apretada estos días, inmersa como está en los preparativos de su película biográfica, su nueva música y la necesidad de cuidar a sus hijos. Las cosas ya no iban bien entre ambos. Aunque hay mucho amor entre ellos, finalmente han decidido separarse“, dijo el allegado a “La Reina del Pop” a The Sun. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Madonna y quien hasta hace poco fue su novio se conocieron trabajando y una cosa llevó a la otra. Durante estos tres años los vimos compartir en innumerables oportunidades y hasta con los hijos de la cantante. Ahlamalik Williams estuvo en la gira “The Rebel Heart Tour“. De inmediato todos notaron la química que había entre ellos. Meses después, anunciaron que eran pareja sin dar mucho más detalle. View this post on Instagram A post shared by Ahlamalik Williams (@ahla_malik)

En teoría seguirán trabajando juntos, pues el ex novio de la diva tiene participación activa en la parte creativa de algunos proyectos de la cantante. De hecho fue uno de los cerebros fundamentales en “Madame X“. Ella también ha sido un pilar fundamental de apoyo para el joven. En el 2020 Madonna lo ayudó para ingresar al mundo del hip hop. Recordemos que Madonna es muy amiga de Kanye West y de ahí habría surgido parte de este trabajo para quien hoy en día forma parte de la larga lista de galanes que han pasado por la vida de la cantante.

