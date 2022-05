Eddie Hearn arremete contra Óscar de la Hoya al que califica de drogadicto y defiende al Canelo Álvarez y sus decisiones en el boxeo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aprovechando el resbalón (derrota) de Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol, muchos de sus detractores y analistas del boxeo han aprovechado para arremeter en críticas contra el mexicano, entre ellos su ex promotor Óscar de la Hoya.

El dueño de la promotora Golden Boy Promotions ha enfilado duras críticas contra el Canelo, desde su concentración antes del pleito contra Bivol hasta su alimentación vegana, sin dejar de lado su preparación a cargo de Eddy Reynoso en su famoso y pequeño gimnasio en San Diego.

Otro experimentado del negocio del boxeo como lo es Eddie Hearn salió en defensa del considerado -para algunos- mejor pugilista libra por libra de la actualidad. El presidente de Matchroom Boxing hizo frente a De la Hoya y justificó los últimos movimientos y decisiones del Canelo.

En conversación con The Boxing Voice, Hearn además dejó una indirecta contra la leyenda del boxeo relacionado a su antigua adicción a las drogas.

“Pensar que Canelo me deja tomar las decisiones sobre su carrera es un poco ingenuo de parte de Óscar de la Hoya, quien dice mucho, pero me refiero a que la mayor lección que pueden aprender de esos comentarios es, ya saben, no se droguen niños. Esa es la base de sus comentarios” Eddie Hearn

El promotor británico también resaltó la decisión de Álvarez de subir de categoría para buscar el cinturón de semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que califica como “salir de la zona de confort” en busca de nuevos retos y hacer historia.

“¿Un campeón para no pasar pruebas difíciles? Deberíamos aplaudir a Canelo Álvarez por querer probarse continuamente”

La disputa por la mina de oro que representa el boxeador de 31 años se debe a lo sucedido en el pasado. Hasta 2020 Canelo Álvarez era manejado por Óscar de la Hoya y su promotora, inclusive llegaron a firmar un lucrativo contrato de $385 millones a cambio de 12 peleas.

El mexicano argumentó que no le dejaban escoger sus peleas y no tenía margen de decisión bajo ese contrato (en el que estaba incluido DAZN), por lo que presentó una querella para liberarse, la cual ganó.

Como agente libre y solo atado a su leal entrenador, Eddy Reynoso, Álvarez ha contado con Eddie Hearn y Matchroom Boxing para sus últimos cinco pleitos (Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Dmitry Bivol).

Las recientes críticas de Óscar de la Hoya contra lo hecho por el Canelo puede que se hayan pasado un poco de la raya, por lo que Hearn tuvo motivos para responderle públicamente.

“El promotor de este evento empujó a Bivol con Canelo. Fue el movimiento más estúpido en la historia del boxeo, es no saber de boxeo (…) Nunca hubiera permitido que Canelo peleara con Bivol”, declaró en conversación con USA Today.

Anterior a ello, y aún con el Canelo malherido por la derrota del fin de semana del Cinco de Mayo, el otrora ‘Golden Boy’ le dijo que no era “demasiado tarde para volver con el mejor promotor”, refiriéndose a él mismo y su empresa. @Canelo



It isn’t too late (yet) to switch back to the best promoter.— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 9, 2022

Sigue leyendo: