Eugenio Derbez revela por qué fue vetado en Televisa y Emilio Azcárraga Jean lo desmiente

Eugenio Derbez se encuentra en México para promocionar el estreno de la comedia romántica “The Valet”, que protagoniza junto con Samara Weaving y que también ha causado revuelo por tratarse de la última película en la que participó la fallecida actriz Carmen Salinas; sin embargo, una vez más fue cuestionado sobre los motivos que originaron su veto en Televisa.

Fue durante una entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula, en donde el actor y comediante mexicano habló abiertamente sobre su relación laboral con Televisa, específicamente sobre el veto que habría provocado su postura en contra del Tren Maya.

El también escritor y director aseguró que no terminaba de entender a qué se debe que ya no pueda ser mencionado y tampoco pueda aparecer en las pantallas de la televisora que lo vio nacer artísticamente; sin embargo, dicha restricción únicamente aplica para México y no para Estados Unidos.

“No sé, según esto, soy parte de TelevisaUnivision pero estoy vetado en México nada más, en Estados Unidos, no“, puntualizó.

Y aunque hace unos meses dio a entender que todo podía obedecer a que no está de acuerdo en la construcción de un tramo del Tren Maya, dicha versión fue confirmada.

“Vengo de hacer promoción en Univisión y todo, pero en México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Ten Maya“, agregó.

Explicó que dicho cambio surgió poco después del triunfo de la película CODA en Los Premios Óscar cuando tenía varias entrevistas programadas en México, pero de un momento a otro le notificaron que estaba vetado.

“La gente que me conoce, porque me conoce todo Televisa, y de repente dicen: ‘oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado‘. Me lo dijeron, ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijeron la gente de abajo y me cancelan en ese momento dos entrevistas que tenía a media hora de entrar al aire y venía de los Oscares, ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univision, para Vix y de repente ya no puedes ir a los programas“, agregó.

Tras negarle el espacio, Eugenio Derbez intentó buscar una explicación sobre lo sucedido, pero finalmente entendió que no era necesario seguir buscando una oportunidad ahí, pues actualmente hay muchos medios donde puede hacer su promoción y muchos lugares que puede visitar.

Emilio Azcarraga Jean desmiente a Eugenio Derbez

Ante el escándalo, fue el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcarra Jean, quien a través de una serie de mensajes de Twitter desmintió al actor, asegurando que no fue por su postura en contra del Tren Maya el motivo que lo distanció de la televisora sino que en realidad es porque quiere que le regalen los derechos del programa cómico La Familia Peluche.

“Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… y nuestra cobertura de Selvame del Tren y te mando todo, todo lo que me sobra. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, se lee en dichos mensajes. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3 pic.twitter.com/VxxhTzQTx8— emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

