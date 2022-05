Karol G saca la lengüita desde Argentina mientras un cirujano la dejaba en evidencia por liposucción

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Karol G sigue en su Bichota Tour Reloaded: Colombia, Perú, Chile y Argentina son los países a los que La Bichota ha llevado su música. Justo en el casco histórico de Buenos Aires, Karol G sacó la lengüita y presumió su escote con un sostén de encaje mientras un cirujano plástico la dejaba en evidencia en Instagram.

Con sus acostumbrados pantalones oversized, Karol G sacó su lengüita, cuyo gesto ya hemos visto varias veces acompañado de su sonrisa pícara al tiempo que dejaba sus dos poderosas razones a la vista con el fondo de las calles de Argentina. Sin embargo y al mismo tiempo, un cirujano plástico de nombre Carlos Ramos contaba que La Bichota se hizo una liposucción en el 2012. View this post on Instagram A post shared by Red Entretenimiento (@redentretenimiento)

“Oigan eso… Les conté una incidencia. En el 2012 le hice una liposucción a Karol G por publicidad. Era una niña pero con un hambre de éxito, de luchar, de salir adelante… Le dije: “-No, yo te opero tranquila-“. Le cobré dos millones de pesos… Fue a la clínica. No no me hagas publicidad, yo te opero… Miren dónde está esa niña hoy…. Se los digo siempre… el cielo es el límite… Y esa mujer merece toda mi admiración… miren dónde está hoy…”, dijo el supuesto cirujano plástico que asegura haberle hecho una liposucción a Karol G. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Hace poco publicamos una entrevista que data de unos varios años atrás, en la que Karol G decía el lugar más extraño que había hecho el amor y también que se había operado los senos. Muy poco ha hablado de sus retoques estéticos. Las pocas veces que lo ha hecho no ha mencionado una liposucción sino un aumento de busto.

Sin embargo, sí es una de las mujeres de las más bellas en la industria musical actualmente como también es una de las que usa la ciencia y la tecnología para verse más bella aún. Sobre todo en el cuidado de la piel. Karol G es fan de cuidarse el cutis y también se ha hecho otros retoques no invasivos con uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de los Estados Unidos, que también ha atendido a Kim Kardashian y sus hermanas, entre otras famosas, Simon Ourian. View this post on Instagram A post shared by Dr. Simon Ourian – Epione (@simonourianmd1)

Por supuesto, mientras Karol G festejaba en Argentina ante de partir a Ecuador, los fans de La Bichota se fueron contra el doctor en Instagram: “No se supone que los doctores tiene que guardar confidencialidad con los pacientes. Mi doctor no prenda el cel cuando se esté tomando unas copitas”, “No es ético que un doctor hable de sus pacientes”, fueron algunas de las defensas que se pudieron leer en la red social. Mientras, nosotros les dejamos el éxito de Karol G, “Provenza”, donde la ex de Anuel AA muestra todo su cuerpazo sin filtro alguno.

Sigue leyendo:

Karol G se contonea con top sin sostén y Feid rompe el silencio sobre la relación entre ambos

Yailin La Más Viral presume extraña tanga en el espejo mientras Anuel AA se pregunta: “¿Qué nos pasó?”

A Karol G y Feid se les escapa detalle que los deja en evidencia y podría confirmar su relación

Sin sostén, Karol G agradece ganar en los Billboard Music Awards 2022 a través de InstagramEn topless y con tanga de hilo blanca Karol G se luce recostada boca abajo en la cama