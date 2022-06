Francisca Lachapel conmueve con mensaje del Día del Padre: “Te había visto en mis sueños”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace poco se materializó uno de los anhelos más grandes de la conductora de Despierta América Francisca Lachapel con su esposo Francesco Zampogna: la boda de los mismos en República Dominicana. Pero la verdad es que un poquito antes, la vida ya había premiado de manera increíble a la estrella de Univision: su hijo Gennaro. Por eso, el día de hoy la dominicana conmovió a todos sus seguidores en Instagram al dedicar un mensaje por el Día del Padre al amor de su vida.

“No me sorprende ver el gran padre que eres porque ya te había visto en mis sueños. Gennaro es muy bendecido por tener un papá como tú. Te amamos! Feliz primer día del padre @franczampogna ❤️🙏🏽”, dijo Francisca Lachapel al tiempo que presumía un video de su esposo Francesc Zampogna con el consentido de la casa.

No hay duda que este par les roba todos los suspiros a la dominicana. Están en por lo menos el 70 por ciento de sus redes sociales y no hay control cuando dedica emotivas palabras a ambos. Por eso, muchos esperaban con ansias el mensaje del Día del Padre de Francisca Lachapel. Ya no son solo fans de ella, sino de su hermosa familia también. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hace poco Francisca Lachapel se fue hasta un centro de distribución de Amazon y ahí vivió un día como una trabajadora más. La dominicana es una defensora de la comunidad latina en los Estados Unidos y para todo lo que sea resaltar la labor que hacen, ella está en primera fila. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

No en vano, en el pasado aniversario de Despierta América estuvo de tú a tú con la comunidad hispana que la recibió en Nueva York cuando vino a los Estados Unidos. Francisca es el vivo ejemplo de que los sueños, con mucho trabajo, enfoque y sacrificio, se cumplen. Aquí le dejamos este divertido momento de la dominicana con el propio alcalde de esa ciudad Eric Adams, bailando merengue.

