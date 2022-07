Claudia Álvarez responde a quienes la llaman “mala madre” por ir a Disney sin sus mellizos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Claudia Álvarez enfrenta las fuertes críticas que recibió en redes sociales tras el viaje que realizó a Disney sin sus mellizos, Clío y Billy, de tan solo seis meses de edad.

Hace unos días Claudia Álvarez presumió las vacaciones de ensueño que disfrutó en Disney junto a su esposo, el productor Billy Rovzar, así como la pequeña Kira, quien conoció en persona a sus princesas favoritas.

Sin embargo, tras compartir varias imágenes en las que reveló algunos detalles del viaje familiar, la actriz mexicana recibió crueles señalamientos en los que la tacharon de irresponsable por viajar solo con uno de sus tres hijos y dejar en casa a los mellizos Clío y Billy.

“¿Responsable? Dejar a tus hijos por ir a divertirte solo con uno de ellos… pues qué bueno que no te enfermes y nunca les llegues a faltar por vacacionar sin ellos. Bendiciones”, fue tan solo uno de los reclamos que recibió de una usuaria.

Ante el escándalo generado y la gran cantidad de mensajes que enviaron con fuertes reclamos, la protagonista de la telenovela ‘Vencer el Desamor’ recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviar un contundente mensaje a todas las mujeres que la señalaron por ir de vacaciones sin sus bebés, quienes nacieron el pasado mes de enero.

“Aquí muestro poco de mis 24 horas y si me dejan darles un consejo: Hagan lo que ustedes piensen que es lo mejor para ustedes y su familia”. Claudia Álvarez

Asimismo, les pidió respetar su vida y las decisiones que toma como madre, tal como ella lo hace con las mujeres que opinan diferente que ella.

“Ya chavas, qué padre que ustedes no se puedan despegar ni un segundo de sus hijos, yo respeto si no te has quitado culpas como mamá, si piensas que eres mejor por dejar de hacer cosas para estar al 100 con ellos, pero también está padre que ustedes respeten“, agregó.

Recordemos que días antes Claudia Álvarez compartió una serie de fotografías en las que reapareció posando en bikini muy bien acompañada Kira y Billy Rovzar, en donde mencionó que le hubiese gustado viajar con sus mellizos, pero por el momento prefería hacerlo únicamente con su hija mayor.

“¡Disney Wish lo máximo vivirlo con ustedes! Ya quiero que Billy y Clio sean más grandecitos para poder venir toda la familia“, escribió la famosa al pie de la publicación en la que dividió opiniones. View this post on Instagram A post shared by Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo)

