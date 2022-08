Chiquis Rivera se contonea como toda una tigresa y sorprende a varios fans en Idaho

Chiquis Rivera estuvo por Idaho presentándose en el Festival Jaripeo. Ahí salió con un enterizo de animal print que puso a muchos a botar la baba y que la dejaron como toda una tigresa en tarima. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido en los últimos días por su sensualidad, la Abeja Reina demostró que le vale y que con su cuerpo bailará, mostrará y se contoneará todo lo que quiera.

Ya hemos visto muchas veces a Chiquis Rivera diciendo que los demás pueden hablar y opinar todo lo que quieran. Ella está clara que no le presta atención a eso o al menos así lo afirma seguido siempre a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, muchos están hablando pero alabando la belleza de la hija de Jenni Rivera. Este fin de semana estuvo llevando su música junto a su banda a Idaho. Ahí salió a cantar enfundada en un enterizo de animal print y “rugió” como toda una leona.

El día anterior, Chiquis Rivera usó un enterizo apenas cubriendo su entrepierna y el resto con tela transparente, el cual hizo entender por qué muchos caen ante sus encantos. La Abeja Reina está pleno tour sumado a un nuevo tema musical que, como explicó, grabó justo cuando se hicieron los Premios Juventud 2022. Por esto no es de extrañar que muy pronto estrene sorpresa para sus fans. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En los últimos días, Chiquis Rivera ha sido criticada por algunos internautas de lucir muy “vulgar” y “sexual”, pero si leen algunos de los libros de la Abeja Reina, se pueden percatar que durante años luchó no sólo con su peso sino con muchas inseguridades. Precisamente por varias zancadillas de la vida sumado a su genética, la cantante de origen mexicano vivió gran parte de su juventud con sobrepeso. Aún así ella misma se convirtió en un referente para las que, como ella, han tenido que batallar con las libritas extras y demostró que siempre se puede lucir mejor y bella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por eso este cuerpazo que Chiquis ha cosechado en los últimos meses, sumado a su seguridad en tarima y la preparación y ensayos por la que pasó antes de emprender su Abeja Reina Tour, son un motivo de orgullo para ella y para la mayoría de sus fans. La hija de Jenni Rivera ha logrado posicionarse en una industria tan compleja como la del entretenimiento creciendo en proyectos y reconocimientos.

Hoy en día es una de las artistas latinas más buscadas por varias cadenas televisivas, productores ejecutivos y por supuesto sus más de 5 millones de seguidores solo en Instagram. Chiquis Rivera se ha convertido en una de las famosas que más mensajes de empoderamiento femenino comparten y son muchas las que se sienten identificadas con ella. No cabe duda que vienen más logros para la talentosa cantante.

