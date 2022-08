Trump exige la publicación intacta de la declaración jurada de Mar-a-Lago y denuncia redada del FBI

El lunes por la noche el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usó su plataforma social para pedir que se dé a conocer de manera inmediata la declaración jurada y sin editar que se usó para justificar el allanamiento a Mar-a-Lago.



“No hay forma de justificar la redada no anunciada a Mar-a-Lago”, escribió el también empresario a través de Truth Social.



Trump también aprovechó para señalar que su petición no es más que un derecho en aras de la transparencia.



“Pero, en aras de la transparencia, solicito la publicación inmediata de la declaración jurada completamente no redactada relacionada con este horrible e impactante robo”, acotó. “¡Además, el juez de este caso debería recusar!”.

“Consecuencias devastadoras“

El duro mensaje de Trump llega después de que el Departamento de Justicia presentara una moción para bloquear la publicación de la declaración jurada utilizada para registrar la mansión del exmandatario el pasado lunes por el FBI en la mansión ubicada en Florida argumentando que su publicación podría afectar el curso de la investigación.



“Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen”, señaló el Departamento de Justicia en su texto ante el juez.

Trump vs. FBI

Trump no piensa bajar la guardia y ha redoblado los ataques contra el FBI, además, se ha mantenido firme al señala que la orden de cateo e incautaciones no son más que un complot político para evitar que vuelva a postularse como presidente.



“¡Guau! En la redada del FBI en Mar-a-Lago, me robaron tres pasaportes (uno vencido), junto con todo lo demás”, escribió en su cuenta de Truth Social el lunes. “Este es un ataque a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país”.

Cateo a Mar-a-Lago

Según reveló la orden judicial el pasado viernes, el registro en casa de Trump tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en 2021.



El expresidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.



Entre la documentación confiscada por el FBI figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”, uno de ellos bajo el título “presidente de Francia” y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump.



