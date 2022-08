Bad Bunny se besa con bailarín y hace historia en los MTV VMA’s 2022

Bad Bunny lo volvió a hacer. El mundo entero giró a verlo y a celebrarlo por alzarse con el galardón a Mejor Artista del Año en los MTV VMA’s 2022. Además, su actitud transgresora quedó evidenciada en tarima al besar a una bailarina y a un bailarín respectivamente.

Pero esto es nada comparado con el discurso que dio Bad Bunny al ganar como Mejor Artista del Año en los MTV VMA’s 2022 celebrados en Nueva York. A pesar de encontrarse en la misma ciudad, no pudo estar físicamente pero sí hizo una transmisión digital desde su World’s Hottest Tour 2022. “De corazón no tengo palabras para describir lo que siento. El orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo esta noche este premio. Lo llevo diciendo y siempre creí desde el principio, que yo podía llegar ser grande y que podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico pa’ el mundo entero. Gracias”, agregó. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

Bad Bunny también dio gala de su talento con su éxito “Titi Me Preguntó“. Momento en el cual besa a uno de sus bailarines convirtiéndose de inmediato en tendencia mundial.

Bad Bunny es un artista integral que actúa, produce, escribe y además se está alzando como empresario. No en vano montó uno de los restaurantes más importantes de Miami actualmente llamado “Gekko”. Artistas como Brad Pitt, Snoop Dog y Taylor Swift y se rindieron a sus pies y son muchos los que suplican algún tipo de colaboración con el famoso puertorriqueño conocido como el “Conejo Malo” del reggaetón. View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

Al igual que Karol G, Bad Bunny es el artista latino masculino más rentable de la actualidad. Por eso son muchos los ejecutivos que buscan comprar sus shows en distintas partes del mundo. El inicio del World’s Hottest Tour 2022 en Puerto Rico dio de qué hablar, pues hasta a las afueras de El Coliseo se armó un parrandón al ritmo del género urbano.

¿Qué sigue para Bad Bunny? Pues crear más ruido, poner el nombre de Latinoamérica más alto aún. La noche de estos recientes MTV VMA’s no pasará a la historia desapercibida. Fue la primera vez que se vieron tantos galardones y tantos hispanos juntos. Becky G, J Balvin y Anitta entre varios de los que dijeron presente. Sin duda alguna, la música latina está sonando fuerte en el mundo entero.

