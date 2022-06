Bad Bunny y su novia Gabriela Berlingeri alborotan el Instagram con rumores de embarazo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La pareja conformada por Bad Bunny y Gabriela Berlingeri está no solo consolidada en el amor sino a nivel profesional también. Recientemente estuvieron juntos en el concierto de Buscabulla en Puerto Rico, donde “El Conejo Malo” cantó. La sexy novia del boricua usó un vestido ajustado con el que se le pudo ver una “sospechosa” pancita. De inmediato, los rumores de embarazo se alborotaron en Instagram.

Si hay alguien que escogió muy bien a su pareja o al menos hasta ahora eso es lo que parece, es Bad Bunny. Siempre se le ve al lado de su novia pasandola maravillosamente y, cuando habla de ella, no solo manifiesta su amor sino un gran orgullo por la también puertorriqueña Gabriela Berlingeri. Ahora la pareja se encuentra inmersa en una ola de rumores, pues a la hermosa joven se le vio una pancita de embarazo que emocionó a los fans del reguetonero. View this post on Instagram A post shared by G🖤 (@gabs.posting)

Gabriela Berlingeri es básicamente la figura principal del video “Titi Me Preguntó“, que pertenece al nuevo disco Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. También cantó en la canción “El Apagón“, donde el exponente del género urbano dijo que su novia es parte fundamental en su vida y que la canción que habla de la vida en Puerto Rico tenía que cantarla alguién que de verdad lo amara.

En cuanto al beso de Gabriela Berlingeri con el guapo actor español Mario Casas para el video es algo que no preocupó en lo absoluto a Bad Bunny. Incluso ha llegado a bromear al respecto. Pero siempre deja muy claro el respeto que siente a su novia y el agradecimiento por todos los momentos en los que ella lo ha apoyado lo dice cada vez que le toca hablar de ella.

A pesar de no estar casados, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri viven juntos y siempre se escapan solos a paraísos tropicales. Ahí el cantante presume sus looks y ella su figura. La boricua es todo un ejemplo perfecto de la belleza natural. Por otro lado, nunca han protagonizado un escándalo de manera pública que haya puesto en duda la fidelidad y entrega de esta relación. View this post on Instagram A post shared by 787 (@gabrielaberlingeri)

EL día de ayer Bad Bunny dejó a todos asombrados pues se apareció en el escenario con una minifalda. Sin embargo, ya sabemos que el cantante es todo un transgresor de la moda y rompe las tendencias si de moda se trata. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

Recordemos su última aparición en la Met Gala 2022, donde fue sin duda el que más llamó la atención al escoger un traje de Burberry con hombreras y adornos en el cabello. Hasta la propia Anna Wintour quedó asombrada porque se apegó por completo al tema romántico y antiguo de este año. View this post on Instagram A post shared by ELLE MÉXICO (@elle_mexico)

