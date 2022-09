Se han disparado posibilidades de que Trump enfrente un enjuiciamiento federal, dice presentador de MSNBC

Donald Trump está siendo objeto de varias investigaciones a 20 meses de haber salido de la Casa Blanca, ante lo cual, el presentador de MSNBC, Lawrence O’Donnell, consideró que las posibilidades de que el expresidente enfrente un enjuiciamiento federal se han “disparado”.



Al hablar sobre la investigación del DOJ sobre los documentos encontrados en Mar-a-Lago, O’Donnell citó un informe de Maggie Haberman del New York Times que señala que un exabogado de la Casa Blanca advirtió a Donald Trump el año pasado, cuando ya no era presidente, que podría enfrentar responsabilidad legal si no devolvía los materiales del gobierno que se había llevado cuando dejó el cargo.



“El abogado, Eric Herschmann, trató de inculcarle al Sr. Trump la seriedad del problema y el potencial de investigaciones y exposición legal si no devolvía los documentos, en particular cualquier material clasificado’…. Y ahora, sabemos el nombre de un testigo, posiblemente el testigo más importante, que los fiscales federales llamarán para testificar en su investigación del gran jurado sobre la posesión de esos documentos por parte de Donald Trump: Eric Herschmann”, señaló el presentador.



Agregó que Herschmann ha sido testigo del comité selecto del 6 de enero y “obviamente” cooperará con las investigaciones del Departamento de Justicia.



“Si Eric Herschmann les dice a los fiscales federales lo mismo que el New York Times está informando a esta hora esta noche, entonces las posibilidades de que Donald Trump sea acusado se han disparado”, expresó O’Donnell.



“Y esa no es la única noticia de última hora en este caso esta noche. Los abogados de Donald Trump dijeron, por escrito esta noche… Que se niegan a responder la pregunta de si Donald Trump desclasificó los documentos incautados por el FBI en su casa de Florida porque guardan su respuesta a esa pregunta como, cito, “una defensa de los méritos de cualquier acusación posterior”, agregó el presentador.

Trump ha dicho que todos los documentos del gobierno que tenía en Mar-a-Lago fueron “desclasificados” antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2021.

