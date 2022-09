Así es la casa de Verónica Vaira, el ‘nuevo amor’ de Esteban Loaiza, el viudo de Jenni Rivera

La modelo argentina Verónica Vaira, quien sería el ‘nuevo amor’ del exbeisbolista Esteban Loaiza o por lo menos eso es lo que ella ha dado a entender, nos ha llevado a conocer diversos rincones de su casa, gracias a los videos que comparte en Instagram y en TikTok.

Cocina

Su cocina, que es abierta y no tan amplia, está equipada con una alacena de color blanco y con electrodomésticos de acero inoxidable. View this post on Instagram A post shared by Veronica Vaira (@verovaira)

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa cuadrada de tono chocolate con capacidad para cuatro sillas de tono chocolate, pero con asiento y respaldo de color beige con círculos grises con contornos rojos. @veronicavaira0 ♬ Funny Song – Cavendish Music

Sala

Su sala cuenta con sofás grises, con un mueble blanco para su televisión y con un taburete peludo de color gris. View this post on Instagram A post shared by Veronica Vaira (@verovaira)

Sala juegos

Al igual, junto a un gran ventanal, tiene una sala de juegos compuesta por una sala de billar, así como por una bicicleta. @veronicavaira0 soy yo ♬ BICHOTA – KAROL G

Recámara

Su recámara nos las mostró en un video que muestra a su bulldog francés disfrutando la comodidad de su colchón. View this post on Instagram A post shared by Veronica Vaira (@verovaira)

La habitación, por lo poco que pudimos ver, está compuesta por una cama grande con ropa de cama de tono claro, con cabecera chocolate y con mesas laterales blancas. @veronicavaira0 me divierte, ♬ Rico Rico – johmomusic

También tiene una alfombra, así como una televisión colocada sobre un mueble blanco y un clóset con puertas blancas. @veronicavaira0 ♬ Don’t Rush (Remixed) – Shayan

La joven, quien por un tiempo fue conocida como la Barbie Humana de Argentina, se encuentra actualmente disfrutando la casa del ex de Jenni Rivera en Tijuana, la cual también nos ha presumido. View this post on Instagram A post shared by Veronica Vaira (@verovaira)

