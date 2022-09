El Tata Martino se muestra “feliz e ilusionado” por el rendimiento de México y explica por qué se perdió los entrenamientos

Luego de dos partidos sin ganar, la Selección de México finalmente probó las mieles de la victoria en un amistoso disputado en Los Ángeles contra su similar de Perú. Pero no solo eso fue noticia el último día, también la explicación del seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino sobre por qué se ausentó de la última sesión de entrenamientos del equipo.

“Me siento feliz, me siento ilusionado”



Tata Martino responde acerca de “fantasmas” de semanas anteriores con #Qatar2022 a la vista ⁦@miseleccionmx⁩ ⚽️🇲🇽🏆 pic.twitter.com/SyKFEEkZ9t — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) September 25, 2022

La ausencia del entrenador antes de enfrentar a Perú, considerando el mal momento de cara al gol de El Tri, fue una alerta que inmediatamente analistas y usuarios consideraron una falta de respeto y compromiso, pero tras ganarle a los incas, el argentino fue enfático en reiterar su confianza e ilusión en el trabajo que se viene realizando de cara al Mundial de Qatar 2022, del que faltan menos de dos meses.

“La situación no es cómoda, pero me siento feliz, me siento ilusionado, con ganas de enfrentar este desafío. No tengo ningún sentimiento negativo” Tata Martino

Sobre su ausencia en los preparativos al amistoso, el estratega de 59 años explicó que ya estaba pautado que sería un entrenamiento público sin su presencia y era más provechoso quedarse viendo el encuentro del “enemigo”, refiriéndose a Argentina que a la misma hora de la pauta goleó a Honduras con una gran actuación de su figura y capitán Lionel Messi.

Sobre el rendimiento del equipo, el Tata Martino reiteró su total fe en el grupo de jugadores que ha escogido, que a su criterio tienen un alto nivel y se encuentran en buen momento, con las excepciones de las inevitables lesiones.

“Lo único que me preocupa es cómo estamos, y estamos bien; cómo están los jugadores, y están bien. No hay nada que hoy me modifique esta sensación de que nos va a ir bien. No hay fantasmas“, enfátizo.

