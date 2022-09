Shannon De Lima se baja el pantalón y muestra la tanga hilo en Instagram

La venezolana Shannon De Lima acaba de paralizar el tráfico nuevamente pero en la red social Instagram, donde la misma estaba haciendo la campaña de la famosa marca de ropa deportiva “alo”. Sin miedo a nada la ex de Marc Anthony bajó su pantalón y mostró sin pena, ni gloria su tanga hilo.

Siempre ha llamado la atención por su romance con famosos y también por su indiscutible belleza y sensualidad. La venezolana Shannon De Lima lo volvió a hacer y puso el Instagram a arder en llamas cuando jaló su tanga hilo fuera de un pantalón deportivo para una campaña de “alo”. View this post on Instagram A post shared by Shannon De Lima (@shadelima)

Días antes, la venezolana había puesto la quijada de muchos en el suelo al quedarse en topless y presumir las grandezas naturales de su país Venezuela desde un sitio llamado Canaima, ubicado al sur del país caribeño. Shannon De Lima dejó claro que es parte de las bellezas de naturales de ese país. View this post on Instagram A post shared by Shannon De Lima (@shadelima) Alejandro Speitzer y Shannon de Lima se ponen románticos en Instagram. pic.twitter.com/Kgutv77RGL— Miss News (@MissNews5) April 27, 2022

En cuanto a su corazón, el último romance oficial de Shannon De Lima fue el actor Alejandro Speitzer. Ellos mismos dejaron claro que estaban enamorados. Sin embargo, a semanas de esto. El hermano del actor dijo que el mismo siempre tenía novias muy guapas y no dio detalles del por qué se habían separado, pero sí dejó claro que eso era un hecho.

Shannon De Lima ha tenido otros sonados romances que se han convertido en relaciones serias. No fue el caso de Canelo Álvarez, quien al terminar su relación con la modelo volvió con Fernanda Gómez y se casaron. Siempre se dijo que la misma ya estaba embarazada cuando el boxeador mexicano comenzó a salir con la venezolana. View this post on Instagram A post shared by NUEVA ERA 💫 (@elfuetazotv)

Amén de esa relación, también sostuvo una de años con el futbolista James Rodriguez. Incluso estaban juntos cuando él mismo le dio la bienvenida a su hijito, el cual en teoría nació por la maternidad subrogada. Shannon había publicado una foto del mismo y le dedicó palabras de amor, pero no se refirió a él jamás como su hijo. La modelo tiene un hijo casi adolescente producto de su relación con el actor venezolano Coco Sosa, quien estuvo preso hasta hace poco en Venezuela por unos supuesto negocios fraudulentos. Pero sin duda, su relación más sonada fue su matrimonio con el ex de Jennifer Lopez y Dayanna Torres, Marc Anthony, con quien hasta hoy en día sigue manteniendo una muy buena amistad. View this post on Instagram A post shared by #TrendyNoticias👀 (@siendotrending)

