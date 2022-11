Trofeo de la MLS Cup llega a Los Ángeles para ser entrega al ganador de la gran final entre Philadelphia Union ante LAFC

Se alista para la gran final. El Trofeo oficial Philip F. Anschutz, que se otorgará al campeón de la Copa MLS, llegó a Union Station en el centro de Los Ángeles este miércoles antes que se lleve acabo la gran final entre LAFC y Philadelphia Union.

Tras llegar al centro de Los Ángeles, el trofeo fue transportado con compañía especial, pues se vio como las Mariachi Las Catrinas, una banda de mariachis exclusivamente femenina, para que los fanáticos y el público lo vieran.

De forma conjunta, también se vio como el equipo de Philadelphia Union realizó su viaje para llegar a Los Ángeles, lugar en donde disputará la gran final ante LAFC en el sur de California en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles. Como resultado, el equipo que estará el sábado en la final realizó el primer entrenamiento antes de la 2022 MLS Cup.

Dicho entrenamiento fue realizado en el recinto deportivo mencionado y gracias a que el mismo fue a puerta abierta para los medios presentes, algo que nos dejó ver de primera mano los movimientos realizados por el equipo de Philadelphia. Con esto, el Union también calentó el duelo que ya tiene fecha y un sabor especial para el equipo angelino.

Recordemos que el equipo de Union salió en horas de la noche del pasado martes, algo que también se vio reflejado en las redes sociales, medio por el cual el equipo le dio las gracias a todos los hinchas que se acercaron para despedir al campeón de la Conferencia Este; logro que alcanzó al quedar líder en su zona y posteriormente tras vencer al New York City FC 3-0 y Cincinnati 1-0. Huge ty to all the fans that came out yesterday to give the guys a proper sendoff to #MLSCup!#DOOP pic.twitter.com/1lNbmZphnN— x – PhilaUnion (@PhilaUnion) November 2, 2022

De esta forma, vemos como es que el Union buscará llegar con el mejor ritmo de juego posible para frenar al LAFC, equipo que también quedó campeón de la Conferencia Oeste; al quedarse con el primer puesto en su zona con 67 unidades y luego de vencer al LA Galaxy 3-2 y al Austin 3-0. Además, recordando que el equipo de Los Ángeles fue el Supporter Shield. pic.twitter.com/36d8uOQFLI— LAFC (@LAFC) October 31, 2022

