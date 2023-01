DHS anunció nuevas medidas para procesar a inmigrantes que buscan asilo bajo una excepción del Título 42

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el jueves en un comunicado que continúa preparándose para el fin de la orden de salud pública del Título 42, que actualmente está sujeta a múltiples órdenes judiciales, y el regreso al procesamiento de todos los inmigrantes indocumentados bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos que codifica los estatutos relacionados con los extranjeros y la nacionalidad.

Las nuevas medidas de control fronterizo anunciadas el jueves por el DHS tienen como objetivo mejorar la seguridad de la frontera, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos y seguirán ejecutándose mientras esté en vigor el Título 42 y luego de que se suspenda su aplicación.

El DHS habilitó la aplicación CBP One como un nuevo mecanismo para que los inmigrantes programen citas para presentarse en los puertos de entrada, facilitando llegadas seguras y ordenadas, que se utilizará inicialmente para aquellos que buscan una excepción de la orden de salud pública del Título 42.

Una vez que la orden del Título 42 ya no esté en vigor, se utilizará CBP One para ayudar a garantizar un trámite seguro y ordenado en los puertos de entrada.

El DHS está aumentando el uso de la expulsión acelerada bajo el Título 8 para aquellos que no pueden ser procesados bajo la orden de salud pública del Título 42.

Estos esfuerzos incluyen el aumento de personal y recursos y la inscripción de personas en la norma final provisional de procesamiento de asilo publicada en marzo de 2022.

También se anunció que el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) tienen la intención de publicar en breve una normativa propuesta que, sujeta a comentarios del público, incentivará el uso de los procesos legales existentes y nuevos disponibles en Estados Unidos y en las naciones asociadas, y establecerá ciertas condiciones sobre la elegibilidad de asilo.

Medidas para lograr procesos seguros y ordenados en los puertos de entrada

Para facilitar la llegada segura y ordenada de los inmigrantes que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen sus horas de llegada a los puertos de entrada.

Las personas no necesitan estar en la frontera para programar una cita, el uso de la aplicación evitará que los inmigrantes tengan que estar cerca de la frontera en condiciones inseguras.

Inicialmente, esta nueva función de programación permitirá a los inmigrantes programar una hora y un lugar para acudir a un puerto de entrada a solicitar una excepción a la orden de salud pública del Título 42 por razones humanitarias basadas en una evaluación individualizada de vulnerabilidad.

Y se sustituirá el proceso actual para quienes buscan excepciones al Título 42, que requiere que los inmigrantes presenten solicitudes a través de organizaciones de terceros ubicadas cerca de la frontera.

Una vez que la orden de salud pública del Título 42 deje de estar vigente, este mecanismo de programación estará disponible para que los inmigrantes, incluidos aquellos que pretendan presentar solicitudes de asilo, programen una hora para presentarse en un puerto de entrada para su inspección y procesamiento, en lugar de llegar sin previo aviso a un puerto de entrada o intentar cruzar entre puertos de entrada.

Quienes se acojan a este proceso, por lo general, tendrán derecho a autorización de trabajo durante su período de estancia autorizada en Estados Unidos, informó DHS.

Te puede interesar:

– Estados Unidos restringe la entrada a cubanos, nicaragüenses y haitianos: cómo es el nuevo plan de Biden para atajar la crisis en la frontera

– Biden: México aceptará expulsiones de inmigrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití

– Biden confirma deportaciones aceleradas de inmigrantes en la frontera bajo Título 42 y Título 8