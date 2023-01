George Santos dice a sus colegas que dejará los comités de la Cámara en medio de los llamados a renunciar 

Tres miembros de la Cámara de Representantes filtraron este martes que el representante George Santos comunicó que desea salir de dos de sus comités hasta que se resuelvan sus problemas.

Según reportes de CNN, los informantes contaron que George Santos tuvo una reunión con Kevin McCarthy a puerta cerrada el lunes por la noche, donde se habló del tema que hoy figura en los principales medios de comunicación del país.

Marjorie Taylor Greene, representante de Georgia, le dijo al medio antes señalado que fue Santos quien tomó la decisión de “abstenerse” a los comités e incluso indicó que él le confió que se haría a un lado de los comités ya que el Partido Republicano está tratando de expulsar a la representante demócrata IIhan Omar de Minnesota del Comité de Asuntos Exteriores.

George Santos asumió los comités dos semanas atrás a pesar de haber mentido sobre su nombre, su religión, su pasado académico y profesional, además de decirse nieto de sobrevivientes del Holocausto, hijo de una víctima del 11-S; por si fuera poco se ha mencionado que durante su estancia en Brasil fue drag queen.

Santos es miembro del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología y el Comité de Pequeñas Empresas. Los fiscales federales también están investigando las finanzas de Santos y él continúa enfrentando una gran cantidad de preguntas sobre sus finanzas personales.

Que el representante de Nueva York tenga dos comités era bueno para su partido ya que es la única plataforma en que los legisladores de la Cámara ejercen su influencia sobre la legislación, por lo que la remoción de los comités, de manera voluntaria o impuesta, se considera una de las acciones mas importantes contra un representante.

Horas antes de darse a conocer esta información, McCarthy dijo a Fox por qué apoyaba a Santos “¿sabes por qué estoy a su lado? Porque sus electores votaron por él. Yo no tengo el poder, simplemente porque si no estoy de acuerdo con alguien o lo que han dicho que lo destituya del cargo de elección popular… Si de alguna manera cuando pasemos por Ética que haya violado la ley, entonces lo destituiremos. Pero no es mi papel. Yo creo en el estado de derecho. Una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”.

George Santos dijo hace algunas semanas que no daría un paso atrás hasta que las personas que votaron por él se lo pidieran…

