Adamari López hace movimientos pecaminosos en vestido corto y acalora el Instagram

La estrella de Hoy Día, Adamari López, no para de provocar suspiros con cada una de sus publicaciones, sobre todo aquellas en las que muestra sus muy tonificadas piernas producto de más de un año de vida saludable y ejercicios de alto impacto. Sin miedo a nada, La Chaparrita consentida de Telemundo hizo unos movimientos pecaminosos con un vestido ultra corto azul y causó estragos en Instagram.

“Sólo me importa las personas que sí saben quién soy yo y lo demás no me importa”, al tiempo que se contoneaba y bailada pegada a la pared de su casa. Adamari López entonó el grito de guerra de “Siempre Reinas” con Lucía Méndez, Laura Zapata Sylvia Pasquel y Lorena Herrera. El vestido que lució era corto y de flecos con mucho movimiento.

Por supuesto esto vuelve a ser tomado como una indirecta de parte de la animadora puertorriqueña, pero la verdad es que sólo su buen humor haciendo gala de una manera ocurrente. Por supuesto, el juego viene a colación de las disculpas que pidió su compañero Daniel Arenas en un live en Instagram a su novia Daniella Álvarez por el beso de telenovela que se dieron en el set de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

Mismo que le valió críticas al actor colombiano y que hicieron que se pronunciara para aclarar lo sucedido. El mismo Daniel dijo que no hablaría más del tema. Adamari López no se pronunció sino que publicó un divertido video en el que parodiaba un Tik Tok. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

“Este capítulo de mi vida se llama: -Es mi turno y no pienso disculparme por nada-“. Al tiempo que modelaba un conjunto de cuerina compuesto por short corto y botas altas. Su belleza resaltó así como los comentarios de críticas por la broma. Pero Adamari ha dejado claro que esto es parte del buen humor que goza y además de una muy buena monetización en redes sociales. Como también lo dijo en apoyo a Shakira hace días: “Yo también facturo”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

