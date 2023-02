Día de San Valentín 2023: ritual de amor según tu signo del zodiaco

Si quieres atraer buenas energías en San Valentín, tu signo del zodiaco te dice el ritual de amor que debes hacer para que este 14 de febrero sea el comienzo de una vida romántica llena de paz y armonía.

Cada signo del zodiaco pertenece a un elemento de la naturaleza. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego; Tauro, Virgo y Capricornio de tierra; Géminis, Libra y Acuario de aire, mientras que Cáncer, Escorpio y Piscis son de agua.

Es importante saber en qué grupo se ubica tu signo porque el ritual que le corresponde usará materiales asociados con su elemento.

Ritual para los signos de fuego

Si tu signo del zodiaco es Aries, Leo o Sagitario el elemento ritual que se asocia con el fuego es la vela. Tendrás que conseguir una de color rojo, la cual simboliza el amor y la pasión, y prenderla el Día de San Valentín.

Cuando lo hagas visualiza que tú y tu pareja viven felices, imagina qué aspectos te gustaría mejorar y qué situaciones del pasado desearías dejar atrás. Si estás soltera/o, reflexiona sobre los aspectos más importantes que te gustaría encontrar en una persona, no solo físicos, sino de comportamiento.

Ritual para los signos de tierra

Si tu signo del zodiaco es Tauro, Virgo o Capricornio el material que usarás es un cuarzo, minerales conectados con elemento tierra, al que pertenece tu signo. Los cristales ayudarán a tu signo a armonizar las energías del amor; el que recomiendan expertos como la astróloga y tarotista Chanela, según una reseña de Wapa.pe, es el cuarzo rosa y la turmalina negra.

Lo único que debes hacer es cargarlo en el bolsillo, bolsa o usarlo como pulsera, anillo, aretes o collares. Se recomienda cargarlo con tu intensión de amor para que sea más efectivo, esto se hace sosteniéndolo con ambas manos y visualizando tu objetivo romántico.

Ritual para los signos de aire

Si tu signo del zodiaco es Géminis, Libra o Acuario trabajarás con un incienso o tu perfume favorito, ambos representantes del aire en los rituales. Los inciensos que se recomiendan son de rosas, canela o vainilla, que al prenderlos te darán más suerte en cuestiones románticas.

En cuanto al perfume, úsalo en abundancia el 14 de febrero para atraer el amor o que tu pareja quede más enamorada de ti.

Ritual para los signos de agua

Si tu signo del zodiaco es Cáncer, Escorpio o Piscis naturalmente trabajarás con el agua. Llena una jarra hasta el tope y agrega pétalos de rosas rojas. Mientras lo haces recita un decreto de amor por ejemplo “Me amo y como me acepto me acepta el amor de mi vida” o “soy una persona afortunada por tener un amor próspero”, etc. El que sea de tu elección.

Coloca este frasco en la mesa de noche o junto a tu cama y déjalo por 3 noches. Luego, vacía el agua con los pétalos en una olla y pon a hervir durante 15 minutos, deja enfriar y cuando esté a una temperatura agradable para tu cuerpo, ve a la ducha y después de bañarte enjuágate con este brebaje.

