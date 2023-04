A Julián Figueroa no se le practicó una autopsia

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa, murió la madrugada del lunes. De inmediato, mucho se comenzó a decir de la causa la muerte y se esperaba, como casi siempre, el acta de defunción y quizás una posible autopsia. Sin embargo, esto no sucedió.

RECOSTADO en UNA HABITACIÓN para VISITAS

Julián Figueroa tuvo dolor de pecho durante la tarde, y decidió ir a dormir a esa recámara.

Ahí murió.



Los detalles del informe d la @FiscaliaCDMX sobre el fallecimiento del hijo d Maribel Guardia, se los cuento a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/prHuSl3IJT — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 10, 2023

El periodista Carlos Jiménez, quien ha llevado el caso desde el inicio dando todos los detalles del mismo, explicó que la autopsia o necropsia no se le practicó al cuerpo de Julián Figueroa porque no habían signos de violencia. Además dice que el informe del médico que acudió a la vivienda dice que el hijo de Maribel y Joan se fue a dormir un rato, pues tenía dolor en el pecho. Para quienes me preguntan xq no harán necropsia a Julián Figueroa:

La autoridad no la realizará debido a la confirmación médica q determina fallecimiento por"infarto al miocardio".

Si @FiscaliaCDMX hubiera hallado indicios q pusieran en duda esa determinación, sí se habría hecho pic.twitter.com/nOWTCDm3Vk— Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 10, 2023

Justamente eso fue lo que le dijo a su esposa Imelda Garza. Fue ella la que después quiso despertarlo y el mismo no respondió al llamado. De inmediato, la esposa de Julián Figueroa llamó al 911 y ahí llegaron las autoridades pertinentes. Cuando se supo de la noticia, Carlos Jiménez también fue de los primeros en tener información de primera mano. TODO APUNTA a CAUSAS NATURALES

Personal de la Funeraria García López se presentó esta madrugada en la casa donde hace unas horas murió Julián Figueroa.

Todo indica q un infarto le quitó la vida, alrededor de las 19:00 horas.

Las autoridades descartaron violencia. pic.twitter.com/OfOSo0wPJD— Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 10, 2023

Cuando no se practica autopsia como a Julián Figueroa

Ante estos casos donde no hay signos de violencia, no se practica autopsia. Se determina que la muerte fue por causas naturales y eso pues hace que se pare el corazón, que es la razón por la que se coloca "Infarto fulminante al miocardio y fibrilación ventricular". Aún así, la causa de la muerte de Julián Figueroa sigue siendo tema de discusión para muchos.

Recordemos que supuestamente una de sus mejores amigas la llamó minutos antes pidiéndole hablar con ella. No es un secreto que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian había tenido algunos problemas emocionales y su esposa, Imelda Garza, había dicho que tenía que solventar su problema de alcoholismo. Sin embargo, siempre se mantuvieron unidos luchando por su familia.

Ciertamente, el cuerpo de Julián Figueroa fue revisado por el médico forense que acudió a la vivienda de la actriz y cantante nacida en Costa Rica y a su salida confirmó que el joven murió por causas naturales sin lugar a dudas.

