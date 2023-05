Eclipse lunar de mayo 2023: ritual para hacer una limpieza energética

El eclipse lunar que ocurrirá este viernes 5 de mayo puede traer finales repentinos o eventos pasados que agitarán sentimientos y emociones, provocando una sensación de pesadez que podemos revertir a través de una limpieza energética.

En astrología, los eclipses son detonadores de grandes cambios. Los solares abren nuevos capítulos, mientras que los lunares cierran importantes ciclos. El eclipse de luna de este viernes nos ayudará con las culminaciones.

Al ocurrir en Escorpio, signo fijo de agua gobernado por Plutón, el señor del inframundo y la evolución, será un viaje de autorreflexión y redescubrimiento de nuestros miedos más profundos. Es posible que deje algo de negatividad en nosotros, por tal motivo, expertos del sitio Forever Conscious nos recomiendan practicar el siguiente ritual de limpieza energética.

Necesitarás un incienso, un bolígrafo, una hoja de papel blanca, cubos de hielo, un plato extendido de preferencia blanco, la fruta que tengas en casa o en su defecto cualquier alimento cercano a la naturaleza.

Comienza prendiendo el incienso con un fósforo para purificar el ambiente donde realizarás el ritual. Toma unos minutos para respirar profundamente hasta relajarte. Ahora haz una pequeña sesión de meditación, de esta manera, podrás dejar tu mente en blanco y te concentrarás en el ritual.

Cuando te sientas listo, escribe en la hoja de papel todas las cosas que quieras liberar, aquellas que te provocan emociones negativas, lo que piensas te bloquea, tus malos hábitos o situaciones que deseas dejar en el pasado.

Lee en voz alta lo que anotaste en la hoja y si lo consideras necesario, agrega las cosas que hagan falta. Ahora comienza a romper el papel el pedacitos. Los expertos recomiendan recitar esta oración:

“Bajo la luz del Eclipse Lunar de Escorpio, pido que todo lo que ya no me sirve, todo lo que me detiene y me mantiene jugando pequeño, todo lo que me inhibe de ser mi verdadero yo y vivir mi vida más auténtica, sea suave y sin esfuerzo. liberado de mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.”

Pon los papeles rotos en el plato y encima los cubos de hielo, cuando se derriten simbolizan liberación y evaporación de lo que no nos sirve. Toma el incienso que prendiste y pásalo por tu cuerpo para que termine de purificar tu aura.

El último paso es comer la fruta o el alimento que hayas elegido, acto que simboliza el retorno a tu cuerpo de las bendiciones del universo.

Recuerda hacer este ritual la noche del 5 de mayo, cuando la energía del eclipse lunar en Escorpio es más potente, aunque los expertos dicen que lo podemos practicar como fecha límite el 15 de mayo.

