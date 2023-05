Julio César Chávez Jr. confiesa que se le “ha antojado recaer”

Julio César Chávez Jr. ha pasado por duros momentos debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, adicciones que lo llevaron a pasar un año en un anexo para rehabilitarse. Pocos meses después de su salida, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano confesó que se le “ha antojado recaer”.

En unos videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, Chávez Jr. expresó que ha batallado mucho para no recaer y que tiene mucha fe en Dios de que vendrán cosas buenas para él en el futuro.

“Yo entré al anexo y pensé que todo iba a cambiar, que todo iba a estar bien, ellos me dijeron eso, pero cuando salí me di cuenta de que no, sigo pasando lo mismo (…) No he recaído todavía, pero sí he batallado mucho. Se me ha antojado recaer, porque uno va con la ilusión a un lugar para que cambien las cosas y te dicen que va a cambiar. Recuerdo antes de entrar, todo lo que decía que me hacía y me pasaba, y las mentiras que me echaban”, dijo.

“Yo lo que sí tengo es mucha fe en Dios y sé que vendrán muchas cosas buenas para mí, no sé hasta dónde porque posiblemente ya estoy viejo, pero sí vendrán mejores cosas. Dios me ama,”, comentó.

Asimismo, el boxeador mexicano también añadió que a pesar de tener una gran fortuna, no puede “ir a comprar unas papitas” y que tiene que pedirle a su mamá que lo haga.

“Teniendo todo, ahora no tengo nada, imagínense, ahora no puedo ir ni a comprar unas papitas, se lo tengo que ir a pedir a mi mamá, teniendo yo millones porque la mamá de mis hijos no sé dónde duerme o dónde va a dormir con mis hijos. Esos detalles a veces son los que te dan para abajo”, agregó.

Cabe destacar que Julio César Chávez Jr. se está preparando para volver al ring junto a su padre y su hermano Omar el próximo 20 de mayo en el Estadio Caliente de Tijuana (México). La función, que lleva por nombre “El último adiós”, estará protagonizada por el duelo entre Julio César Chávez y Erik ‘Terrible’ Morales.

