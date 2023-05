Niño lloró en un concierto de Christian Nodal y él lo abrazó enternecido

Christian Nodal se encuentra de gira con ‘Foraji2’ y durante los últimos días se ha hecho viral por un fan muy especial que reaccionó con emoción al ser invitado por el artista al escenario. Se trata de un niño que explotó en llanto al estar sobre el escenario junto a su admirado artista.

Al estar tan cerca de Nodal el pequeño no contuvo su emoción y comenzó a lloran haciendo que el novio de Cazzu reaccionara agachándose para estar más o menos a su altura y abrazarlo mientras le hablaba para tratar de calmarlo.

El niño no cesaba sus lágrimas y parecía no creerse lo que le estaba ocurriendo. Sin embargo, en medio de sus sentimientos encontrados hizo un gesto con un pulgar hacia arriba para tomarse una foto y eso cautivó al artista que no contuvo la risa por lo gracioso y tierno que estaba haciendo su fanático.

El momento que ocurrió en Monterrey, México, quedó registrado en un video que circula en TikTok y ya cuenta con casi un millón de reproducciones y más de 72 mil ‘likes’.

Christian vive un momento muy sólido

La vida personal del intérprete de ‘De los besos que te di’ está atravesando un momento muy importante porque junto a la trapera Cazzu está esperando a su primer hijo y su relación amorosa parece estar muy consolidada. Antes de la argentina Nodal atravesó un proceso muy doloroso luego de que Belinda cancelara su compromiso con él.

La dulce espera del bebé que se sospecha sea una niña porque el mismo cantante lo dijo a la prensa sin darse cuenta, ha hecho que él quiera retirarse los tatuajes de su rostro para que su “hija” lo conozca con la piel limpia, sin importar lo doloroso que eso resulta.

Con su carrera musical también está experimentando solidez, incluso su pareja se ha mostrado acompañándolo a sus shows y ha dejado saber que ella y su bebé se sienten muy orgullosas de él.

Sigue leyendo:

– Christian Nodal confiesa que borrarse los tatuajes del rostro le ha dolido más que hacérselos

– En pleno concierto Wisin hizo que Christian Nodal pasara vergonzoso momento por no saber bailar

– Christian Nodal reconoce que se tatuó el rostro por “rebeldía” y ahora sufre las dolorosas consecuencias

– Cazzu presume lo orgullosa que está por los logros profesionales de Christian Nodal

– Cómo es el proceso y cuántos miles de dólares pagaría Christian Nodal para borrar los tatuajes de su rostro

– Cazzu anuncia su retiro temporal de los escenarios para cuidar del bebé que espera con Nodal