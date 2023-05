Peso Pluma: conoce a los padres del cantante de corridos tumbados

La vida privada del cantante de corridos de tumbados, Peso Pluma, no es muy conocida. Él mismo ha estado repitiendo en las últimas semanas que no dará entrevistas a la prensa porque no le gustan los chismes. Sin embargo, muchos han seguido investigando sobre el mexicano como la creadora de contenido Nelssie Carillo. View this post on Instagram A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el parecido que tiene Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama realmente Peso Pluma, con sus padres. A través de la cuenta de Instagram de Carillo, se pudo conocer el nombre de los progenitores del cantante. Su papá se llama Hassam Kadame Toledo y no se tiene muy claro a qué se dedica.

Su mamá es se llama Rubí Laija Díaz. Su belleza es notoria y ya se la ha visto en varias de las presentaciones del cantante. Estuvo en el concierto de Ontario, California, donde se llevó todos los halagos, justamente por lo hermosa que aseguran que es. El parecido de la “Doble P” a sus papás es impresionante.

Peso Pluma no dará entrevistas

Justo hace pocos días y en medio del escándalo que supuso el video que salió en redes sociales de Pedro Tovar, integrante de Eslabón Armado, el cantante de regional mexicano “PP” tomó una determinación y lo dejó saber.

“A mí no me gusta el put* chisme. Yo y mi compa Pedro y mis compas de Eslabón, yo y él hablamos; déjense de ma****, déjense de ponernos en p*** notas amarillistas”, dijo el cantante.

Se supo que el cantante le pagará a Eslabón Armado por los derechos de “Ella Baila Sola“. También que el respeto y la amistad entre ambos permanece. PP se acaba de dejar ver grabando con el cantante de género urbano, “El Alfa”. También estrenó tema no hace mucho con Eladio Carrión “77”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Esto sin mencionar que el éxito con su amiga y casi que hada madrina en California, Becky G, sigue acumulando reproducciones en las plataformas digitales como Spotify, iTunes y YouTube. Hasta el momento de cierre de esta nota, “Chanel”, tiene 55 millones de reproducciones en la plataforma de video.

