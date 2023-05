Video de Peso Pluma cuando trabajaba en un restaurante en México se hace viral en Instagram

Aunque la fama y el éxito del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ya es avasallante y muy grande, al punto que anda con varios escoltas. La verdad que no siempre fue así. Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama realmente, tuvo un origen humilde. Parte de esto ha quedado demostrado en un video que viralizó y que muestra los momentos del artista cuando trabajaba en un restaurante. View this post on Instagram A post shared by En El Radar (@enelradarcom1)

“Soy Hassan Kabande y este es mi primer día como profesionista. Yo me desempeñé partiendo verduras y todo lo que es el área de la comida, me desempeñé también en repartir la comida dentro del restaurante…”, se le ve decir a Peso Pluma en el video que publicó la cuenta de Instagram de En El Radar y que data de cinco años atrás.

El restaurante de Doña Alicia es el lugar donde trabajó el cantante de regional mexicano. Por supuesto, los fans no dejaron de lanzarle porras a Peso Pluma: “Se merece el éxito carnal”, “Pa que vean que no fue de un día pa otro”, “Los mexicanos siempre chambeando”, “De las cocinas a las radios y a la fama”, “Debería ir a cantar ahí un día”, etc.

Peso Pluma solo quiere cantar

El cantante dio concierto en San José, California hace unos días, y ahí explicó que no quiere dar más entrevistas porque no le gusta el chisme. También pidió que no inventaran historias de él. Dejó claro que no quiere hablar con los medios de comuicación, sino solo dedicarse a cantar.

De su polémica con Pedro Tovar, integrante de Eslabón Armado, y los derechos que supuestamente tendría que pagarle por haber cantado “Ella Baila Sola” en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, se limitó a decir que ya habían arreglado sus diferencias. View this post on Instagram A post shared by La Doble P (@pesopluma)

También pidió que no los pongan a enemistarse porque ambos son mexicanos. Recalcó, una vez más, que la sangre azteca está arrasando en la música y en el mundo. No cabe duda que el joven ha puesto los corridos tumbados junto a Natanael Cano en otro nivel.

Artistas como Bad Bunny se han interesado en el género. Otro tanto ha grabado ya en regional mexicano como: Anuel AA, Becky G y Karol G. Sin duda, la música mexicana está atravesando uno de sus mejores momentos y en parte se debe a todos las jóvenes promesas que de ahí han salido.

Sigue leyendo:

– Eslabón Armado, autores del éxito Ella Baila Sola con Peso Pluma, lanzan álbum ‘Desvelado’

– Peso Pluma se retracta y posa junto a Bad Bunny en Coachella 2023

– Peso Pluma lanza corrido con el cantante de género urbano Eladio Carrión: ’77’

– Peso Pluma lanza disquera y nuevo tema antes de cantar con Becky G en los Latin AMA’s 2023

– Peso Pluma responde de Bad Bunny en juego de Los Angeles Lakers Vs. Memphis Grizzlies

– Así lucía Peso Pluma antes de ser cantante de corridos tumbados, sin ropa de marca, ni diamantes | FOTOS