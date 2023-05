Peso Pluma se puso nervioso con Becky G y arrasa en taquilla con el “Doble P Tour” por EE. UU.

Mucho le han preguntado a Peso Pluma por Becky G. Él se ha limitado a reír y nada más. Pero fue justamente, la cantante de género urbano y pop la que reveló en una entrevista que el cantante de corridos tumbados se puso muy nervioso cuando grabaron juntos “Chanel“. View this post on Instagram A post shared by Música| Género Urbano | Reggaetón | Trap | Artistas | Cantantes (@yourpiso) Deslizar a la derecha.

“Yo recuerdo irme y decir. Wow yo creo que él no estaba vibrando conmigo y yo le dije a Edgar que es un increíble productor… Me dijo: -Él estaba muy nervioso-“. También que Peso Pluma aseguró: “Hey bro, la cag****”, al productor. Pero Becky G dejó muy claro que estaba convencida de que, era ella la que había hecho que la “Doble P” no vibrara con ella. Al final, la timidez del mexicano era porque se moría de nervios.

Por fortuna eso fue solo un malentendido. Después de grabar, la amistad entre ambos se ha fortalecido. Él fue el invitado de Becky G en el pasado Coachella Music Festival en Indio, California. Ella también lo acompañó en el primer concierto de él en Ontario. Así que no cabe duda que ambos se han deseado muy buena suerte.

Peso Pluma anuncia su “Doble P Tour” por los EE. UU.

Seguramente a la intérprete de “Sin Pijama”, “Amantes” y “MAMIII” junto a Karol G la veremos en algunos de los conciertos que dará el cantante de regional mexicano por los Estados Unidos con su “Doble P Tour”.

El cantautor mexicano que está encabezando las listas de popularidad ha agregado muchas fechas. Son hasta ahora 31 ciudades. El tour comenzará el jueves 8 de junio en el WAMU Theater @ Lumen Field en Seattle. Atravesará Austin, Las Vegas, Nueva York y más antes de terminar el viernes 20 de octubre en Anaheim en Theater at Honda Center en California. La gira contará con la presencia del invitado especial Alemán en fechas selectas.

Peso Pluma hizo su debut en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon interpretando su hit número uno, compuesto por Eslabón Armado: “Ella Baila Sola” y se convirtió en el primer artista de regional mexicano en la historia del show de TV.

Actualmente, tiene rotando otras canciones que lo hacen estar en el top de las listas de Billboard. “La Bebé” con Yng Lvcas, “Por las noches” en colaboración con Nicki Nicole, “PRC” y “AMG” al lado de Natanael Cano

Peso Pluma cuenta con más de 45 millones de escuchas mensuales en Spotify así como más de 442 millones de reproducciones en YouTube.

Fechas y ciudades del “Doble P Tour” de Peso Pluma

La venta general de las fechas adicionales de Doble P Tour inició hoy y puedes adquirirlos haciendo en la página web de Live Nation.

Jue-JUN-08

Seattle, WA

WAMU Theater @ Lumen Field*

Vie-JUN-09

Ridgefield, WA

RV Inn Style Resorts Amphitheater*

Dom-JUN-11

Salt Lake City, UT

Vivint Arena*

Sab-JUN-24

Sunrise, FL

FLA Live Arena*

Jue-JUN-29

Charlotte, NC

PNC Music Pavilion*

Vie-JUN-30

Nashville, TN

Ascend Amphitheater*

Dom-JUL-09

Sacramento, CA

Golden 1 Center*

Mie-JUL-12

Austin, TX

Germania Insurance Amphitheater*

Dom-JUL-16

San Antonio, TX

AT&T Center*

Jue-JUL-20

Inglewood, CA

YouTube Theater+ AGOTADO

Vie-JUL-21

Las Vegas, NV

MGM Grand Garden Arena AGOTADO

Sab-JUL-22

Phoenix, AZ

Arizona Financial Theatre+ AGOTADO

Vie-JUL-28

Atlanta, GA

Coca Cola Roxy AGOTADO

Sab-JUL-29

Nashville, TN

Ryman Auditorium AGOTADO

Dom-JUL-30

Tinley Park, IL

Credit Union 1 Amphitheatre*

Vie-AUG-04

El Paso, TX

El Paso County Coliseum AGOTADO

Sab-AUG-05

Denver, CO

Bellco Theatre AGOTADO

Vie-AUG-11

Houston, TX

Smart Financial Centre at Sugar Land+ AGOTADO

Sab-AUG-12

Irving, TX

The Pavilion at Toyota Music Factory+ AGOTADO

Sab-AUG-19

Seattle, WA

Paramount Theatre AGOTADO

Jue-AUG-24

Belmont Park, NY

UBS Arena*

Vie-AUG-25

Bristow, VA

Jiffy Lube Live*

Sab-AUG-26

Brooklyn, NY

Kings Theatre AGOTADO

Dom-AUG-27

Boston, MA

Leader Bank Pavilion*

Vie-SEP-08

Hidalgo, TX

Payne Arena AGOTADO

Sab-SEP-09

San Antonio, TX

Majestic Theatre (San Antonio) AGOTADO

Vie-SEP-15

Rosemont, IL

Rosemont Theatre AGOTADO

Sab-SEP-16

Indianapolis, IN

Murat Theatre @ Old National Centre AGOTADO

Sab-SEP-30

San Diego, CA

Cal Coast Credit Union Open Air Theatre AGOTADO

Vie-OCT-13

San Jose, CA

SAP Center+ AGOTADO

Vie-OCT-20

Anaheim, CA

Honda Center+

