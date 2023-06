Christian Nodal presume anillo de diamantes ¿De compromiso para Cazzu? | VIDEO

La joyería donde normalmente compra sus joyas Christian Nodal hizo público el último gusto que se dio el cantante de regional mexicano, y de inmediato surgieron las dudas y cuestionamientos acerca del destino de esa tremenda joya lleno de bling bling.

Nodal ya había estado en el ojo de la opinión pública cuando le regaló a Belinda una enorme joya para pedirle matrimonio, por lo que de inmediato surgieron los cuestionamientos sobre si este será el anillo de compromiso para Cazzu.

La respuesta es que no, esta joya no es para una mujer; sino para él. La enorme joya está llena de diamantes y en el cetro tiene una super esmeralda, por lo que el asilo no podría ser para alguien más, es un obsequio que se dio para consentirse luego de su buena actuación en la gira por España.

Nodal ya portaba este regalito en el concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, siguiendo la tradición de poseer este tipo de accesorios. Lo que no se sabe todavía es el valor, peso y número de kilates.

Nodal y su historia con las joyas es muy amplia, incluyendo la enorme cadena con la que apareció en el homenaje a Marco Antonio Solís el pasado mes de noviembre.

A ese evento, por cierto, apareció de la mano de Cazzu y la cadena tenía sus eslabones llenos de diamantes seguido de cruces tipo corte esmeralda, que según los medios de comunicación tiene un valor de un millón de dólares.

El cantante mexicano también tiene un reloj cartier forrado de diamantes, cuyo valor ha sido colocado en los 840 mil dólares. Y si seguimos el recuento se pueden incluir diferentes tipos de alhajas llenas de piedras preciosas en sus vestuarios y texanas, por lo que es un cliente muy querido en la joyería.

