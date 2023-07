Andrea Legarreta borra a Alfredo Adame de la foto con la que recordó a Talina Fernández

Andrea Legarreta fue una de las muchas celebridades con las que trabajó Talina Fernández en su exitosa carrera como conductora, por eso, ante su fallecimiento, la presentadora del programa matutino ‘Hoy’, publicó un mensaje recordando a ‘La Dama del Buen Decir’ después de que se conociera la noticia sobre su deceso.

Ambas coincidieron precisamente en ese show, hace varios años, en donde la también actriz de 51 años asegura que le aprendió mucho. “Nuestra Talina!! Nuestra “Dama del buen decir” … Nos llevaste de la mano como la titular y maestra hace 25 años… Nos llenaste de amor y dulzura… De risas y enseñanzas!! Gracias por todos los momentos compartidos!! Gracias por los consejos!! Gracias Preciosa, preparada, con unas pláticas deliciosas, maternal, fuerte y MARAVILLOSA mujer!!”, fue parte de lo que escribió en su mensaje de despedida.

Pero lo que más llamó la atención de todos fue la fotografía que ilustró dicha publicación, ya que en ella aparecía todo el elenco de aquellos años del programa, con una notable ausencia, la de Alfredo Adame, pero no es porque no estuviera en ahí, sino porque la conductora decidió borrarlo..

No hay que olvidar que Andrea Legarreta ha tenido muchos problemas con su excompañero de ‘Hoy’, al grado de que ya interpuso una demanda en su contra y pidió a los medios de comunicación que no le pregunten sobre ella cuando lo entrevisten.

Alfredo Adame no se quedó callado y le respondió a Andrea Legarreta

Y como no podía ser de otra forma, Alfredo Adame no se quedó callado y utilizó la misma red social para responderle a la conductora, utilizando la misma imagen y agregándole la original. “La p*#$a haciendo de las suyas”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación.

Además, dejó claro que ella nunca fue titular del show hasta que él se fue. “Esta tipa nunca fue titular de hoy,cuando yo me fui se auto nombro titular, nadie la reconoció como tal”, escribió. View this post on Instagram A post shared by Alfredo Adame (@adamegoldenboy)

