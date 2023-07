Viralizan video de Yailin embarazada triste junto a Anuel AA en un lugar público

El jueves 6 de julio fue muy controversial en las redes sociales porque se desató una trifulca entre Anuel AA, Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine en la que, entre otras cosas, la dominicana terminó acusando a su ex de golpearla estando embarazada.

Además de mostrar una foto con un moretón en el rostro que supuestamente le hizo el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’, Yailin también publicó unas conversaciones de WhatsApp y un video de una conversación telefónica como pruebas de las presuntas amenazas que le habría realizado el reguetonero.

En este contexto, a través de la red social TikTok se ha hecho viral un video de cuando el puertorriqueño y la dominicana eran pareja que evidenciaría lo triste que se sentía ella durante su embarazo por los problemas que tenían en su matrimonio.

¿Qué se vio en ese video?

En el clip de un aficionado que ya se había hecho público en diciembre de 2022, cuando ella tenía seis meses de embarazo, se logra ver a la ‘Chivirika’ sentada en un mueble al lado de Anuel mientras él conversaba con un hombre en un local nocturno donde aparentemente se realizaba un evento urbano.

Yailin lucía un conjunto de pantalón y crop top negro que resaltaba su avanzada gestación, pero lo que más llamó la atención de los internautas, que han hecho viral nuevamente el video, es que la artista parecía estar incómoda en el lugar.

En las imágenes parecía agobiada por alguna situación que estaba pasando, tal vez malestares físicos por su embarazo o problemas con su pareja. Para algunos internautas, su rostro en ese video reflejaba tristeza, molestia y decepción.

En redes sociales muchos al ver el video rememoraron las indirectas que le lanzó ella a Karol G, quien estaba atravesando un momento doloroso por haber terminado con AA.

“Siempre había señales, ella ya se veía cansada y por andarle cuidando el p, no disfrutó su embarazo”; “Pero a ella le gustaba reírse de la otra”; “Ella sabía cómo era Anuel, pero a uno lo sega la plata”; “Cuando alguien construye su felicidad a base de las lágrimas de otra persona termina de la misma manera, pero esta vez por sus propias acciones, ley de vida”; “Pobre de mi domi, pasando lucha y uno sin saber nada, y todo el mundo hablando mal de ella”; “lo que empieza mal, termina mal” y “Por eso no debemos burlarnos del dolor ajeno, porque no sabemos por lo que vamos a pasar”, se logra leer en algunos de los comentarios en redes sociales.

Tekashi 6ix9ine aseguró que Anuel AA golpeó y atropelló a Yailin

En medio del “toma y dame” que comenzó cuando Anuel AA reaccionó al polémico mensaje en el que 6ix9ine le llamó “rata” y lo señaló de ser un irresponsable con Cattleya -la hija de tres meses que tiene con ‘La Más Viral’- el estadounidense lo acusó de haber maltratado físicamente a la joven de 21 años.

“Dile al mundo que la razón por la que Yailin no quiere saber de ti es porque la golpeabas estando embarazada. Ella teniendo 4 meses de embarazada también la atropellaste con un carro en Casa de Campo”, escribió en una de las stories en las que se dijeron de todo.

