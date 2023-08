Selena Gomez confesó que la operaron recientemente de una mano

La famosa cantante y actriz Selena Gomez compartió una sorprendente noticia con sus fans. Celebrando el lanzamiento de su nueva canción “Single Soon“, la famosa confesó que le operaron la mano debido a la lesión. Selena Gomez reveló que se rompió la mano y tuvo que someterse a una cirugía:



“No me importa vender nada. Estoy feliz de hacer música con mis amigos”. pic.twitter.com/aNIGvMK98o — HG Media (@hgmediamx) August 28, 2023

La revelación de la cirugía se produjo después de que un fan le preguntara en una publicación que Selena compartió el 26 de agosto. Sin especificar la naturaleza exacta de la intervención, Gómez afirmó: “Me rompí la muñeca y me operaron… No me importa vender nada. Simplemente, soy feliz haciendo música con mis amigos”.

Por supuesto, la confesión sorprendió a sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo y le desearon una pronta recuperación. A pesar de la lesión, Selena Gomez continúa enfocándose en su música y continúa creando con sus amigos, lo cual fue muy bien recibido por el público.

Problemas de salud que ha enfrentado Selena Gomez

La intérprete de “Lose You to Love Me” anteriormente enfrentó problemas de salud debido a su diagnóstico de lupus. En su momento compartió su diagnóstico con el público. La enfermedad afectó sus riñones y en 2017 recibió un trasplante gracias a su amiga Francia Raisa, quien se ofreció como voluntaria para ser donante.

Selena Gomez y Francia Raisa en 2017. Foto: Getty Images.

A pesar de las especulaciones de los medios sobre su relación con Francia, Selena explicó en su serie documental de Apple TV “Darling” que su amistad con Francia Raisa sigue siendo fuerte. Aseguró que es su “mejor amiga”, pues no dudó ni un segundo en hacerse la prueba para ser su donante.

Esta nueva revelación sobre su cirugía de mano muestra una vez más la fortaleza y actitud positiva de Selena Gomez ante los desafíos de la vida. Mientras sus fanáticos siguen maravillándose con su sencillez y su música.

Selena Gomez y su amistad con Karol G

Karol G se encuentra en pleno “Mañana Será Bonito Tour” por Estados Unidos, en lo que parece ser un momento de gran éxito en su carrera. En este emocionante viaje, la cantante no ha estado sola, ya que ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos, entre ellos la talentosa Selena Gomez.

La amistad entre Karol G y Selena Gómez ha sido evidente en los últimos meses. Hace unas semanas, La Bichota asistió al cumpleaños de la mejor amiga de Taylor Swiftt, y juntas compartieron momentos de diversión que quedaron plasmados en fotos compartidas en redes sociales. Parece que la conexión entre ambas es genuina y fuerte.

Pero la última muestra de su amistad tuvo lugar durante el primer concierto de Karol G del “Mañana Será Bonito Tour” en Los Ángeles el pasado 18 de agosto. En videos que circulan en redes sociales se puede ver a Selena Gómez cantando y bailando emocionada entre el público, mientras la intérprete de El Makinon brillaba en el escenario.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Selena Gomez dedicó una publicación en Instagram a su amiga Carolina Giraldo, como realmente se llama Karol G. En el mensaje, la intérprete de Wolves compartió imágenes que muestran el emotivo reencuentro en los camerinos.

Obviamente, todo el mundo ha preguntado por una colaboración entre ambas. Sin embargo, La Bichota está en pleno tour y Selena acaba de lanzar su nuevo trabajo “Single Moon”. Así que, por agenda, lo vemos complicado, pero esperamos que sí puedan darle ese gusto a su fanaticada. en esta cuenta amamos la nueva amistad de selena gomez y karol g pic.twitter.com/JoSSdzJmaA— 𝕱𝖑𝖔𝖗𝖊𝖓𝖈𝖎𝖆 (@SELENAS4ME) August 21, 2023

