Ariel Helwani espera que Ryan García tome en serio a Haney: “Si no lo hace, será una noche rápida”

Ariel Helwani, periodista deportivo especializado en MMA, espera que Ryan García se tome en serio su pelea con Devin Haney porque de lo contrario podría ser una noche rápida para el californiano el 20 de abril en Nueva York.

En declaraciones al canal Fighthype, Helwani explicó que Haney es uno de los mejores en las 140 libras y cree que García podría darle una buena pelea a los fanáticos si se enfoca en su campamento de preparación, a pesar de todas las polémicas que ha generado en las últimas semanas.

“Obviamente, la gente se pregunta dónde está Ryan en este momento. Eso solo aumenta la intriga. Espero que se esté tomando esto en serio y creo que lo tomará en serio. No puedo esperar a ver cómo se desarrolla esto el día 20. Es un showman, él es un animador. Estaba hablando de algunas de esas cosas. Solo espero, por su bien, que se lo tome en serio. Sé que tiene buena gente a su alrededor”, dijo.

Devin Haney se coronó campeón de peso superligero del CMB al derrotar a Regis Prograis. Foto: Jeff Chiu/AP.

“Espero que lo haga porque si no lo hace, será una noche rápida. Devin Haney es demasiado bueno. Mira lo que le hizo a Regis Prograis. Esa fue una clase magistral. No puedes quitar el pie del acelerador con Devin. Es un profesional y uno de los mejores en 140. Esta no sería una decisión inteligente si no se la toma en serio. Con suerte, eso será solo para las cámaras, Internet y las redes sociales”, agregó.

Muchos seguidores y hasta los Haney piensan que Ryan García abandonará la pelea después de todas las polémicas que ha generado por el uso de drogas y su comportamiento en las ruedas de prensa, entrevistas y redes sociales faltando apenas un poco más de un mes para el enfrentamiento; pero King Ry prometió que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas cinco semanas porque se toma en serio el duelo con el estadounidense.

Cabe destacar que tras la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. Ese mismo día, Devin Haney indicó que su rival estaba borracho y que pudo oler alcohol en su aliento durante el cara a cara. Poco después, García admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó una gran polémica.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Haney, pero sus fanáticos y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano y no creen que su conducta actual se trate de un simple troleo como él lo quiso hacer ver al principio.

Devin Haney y Ryan García podrían no enfrentarse el 20 de abril en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya asegura que Ryan García está entrenando y enfrentará a Devin Haney el 20 de abril

· Padre de Devin Haney sobre comportamiento de Ryan García: “Debe estar en un manicomio”

· Ryan García promete concentrarse en la pelea con Devin Haney y solo hablará de boxeo en redes sociales