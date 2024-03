¿Por qué Ariana Grande debe pagar más de un millón de dólares a  Dalton Gómez al finalizar su divorcio?

Ariana Grande y Dalton Gómez finalmente finalizaron su divorcio. El martes, el Tribunal Superior de Los Ángeles concedió oficialmente el divorcio a la cantante y el agente de bienes raíces.

Esta semana, la revista People confirmó la noticia de la oficialización del divorcio entre Grande y Gómez, quienes se separaron el año pasado tras tres años de matrimonio.

De acuerdo con People, la ex pareja tenía un acuerdo prenupcial, no tenían hijos y no tuvieron disputas legales durante su separación, por lo que el proceso de divorcio avanzó rápidamente.

Aunque la pareja tenía un acuerdo prenupcial, Ariana Grande debe pagarle a Dalton Gómez 1.250.000 dólares como parte del acuerdo de divorcio, además de la mitad de las ganancias de la venta de su antigua casa en Los Ángeles.

En octubre del año pasado, la ex pareja estableció los términos de su acuerdo de divorcio. De acuerdo con los documentos, a los que tuvo acceso People, Dalton no recibiría manutención conyugal, puesto que recibirá el pago de 1,25 millones de dólares libre de impuestos y por adelantado.

La cantante también pagará 25.000 dólares como parte de los honorarios de su abogado.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso People, la fecha de la separación de Ariana Grande y Dalton Gómez corresponde febrero del año pasado, pero la noticia trascendió en julio de 2023.

En ese momento, una fuente le dijo a People que Grande y Gómez “se estaban tomando su tiempo juntos para trabajar lentamente en los detalles del acuerdo (de divorcio) en privado”.

“Han sido muy afectuosos y respetuosos unos con otros en cada paso de este proceso”, agregó la fuente sobre la separación.

El año pasado también trascendió que la cantante estaba saliendo con Ethan Slater, coprotagonista de Wicked.

En 2020, Ariana Grande y Dalton Gómez comenzaron su relación. En ese momento, confirmaron su romance al aparecer juntos en un video musical “Stuck with U”, canción de Grande con Justin Bieber.

La ex pareja anunció su compromiso en diciembre de 2020, cuando la cantante publicó una foto de su anillo en sus redes sociales.

Al año siguiente, en mayo, Grande y Dalton se casaron en la casa de la cantante en Montecito, California, en una ceremonia intima.

Ariana Grande pidió dejar de enviar mensajes de odio

Este mes, tras el lanzamiento de Eternal Sunshine, Ariana Grande quiso tomarse un tiempo para enviar un mensaje para sus fanáticos que están enviando mensajes de odio a personas que suponen que la cantante se refiere en sus canciones.

En un comunicado publicado en sus Historias de Instagram, la cantante pidió a sus fanáticos que dejaran de enviar mensajes de odio.

“Solo quería decir que cualquiera que esté enviando mensajes de odio a las personas en mi vida basándose en su interpretación de este álbum no me está apoyando y está haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo alentaría (y también están malinterpretando por completo la intención detrás de la música)”, escribió Grande.

“Les pido que por favor no lo hagan. No se trata de cómo apoyarme. Es todo lo contrario. Aunque este álbum captura muchos momentos dolorosos, también está entretejido con una línea de amor profundo y sincero. Si no puede oír eso, escuche más atentamente”, agregó.

