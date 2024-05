Dmitry Bivol dice que la posible pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez sería increíble

Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó que la posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford -que podría suceder este año o a principios de 2025- sería increíble.

En una entrevista con SecondsOut, Bivol afirmó que Crawford es uno de los mejores boxeadores de la actualidad y cree que quizás tenga más inteligencia en el boxeo que Canelo Álvarez.

“Sería una pelea increíble, no he visto a Crawford en persona, no sé cuáles son sus medidas físicas o cuantos kilos podría subir. Quizá sea similar (a Canelo) o quizá sea pequeño”, dijo.

Canelo Álvarez aseguró que podría aceptar la pelea si le ofrecen una buena cantidad de dinero. Foto: John Locher/AP.

Turki Alalshikh informó que se encuentra trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025, ya que su intención es “hacer las grandes carteleras que el mundo quiere ver”. El tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo si le pagan una buena bolsa.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Crawford expresó su deseo de pelear al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El reto del estadounidense en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque dijo que no le darían crédito por enfrentarlo. Luego de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró en el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca que Crawford no está en sus planes, pero si Arabia Saudita le da el dinero que pide podría aceptar el desafío.

Por ahora, Canelo Álvarez se encuentra evaluando quién podría ser su nuevo oponente para septiembre tras vencer a Jaime Munguía, pero quizás deba renunciar al cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) porque le fue ordenaba una pelea con el retador oficial William Scull, rival al que no quiere enfrentar.

Terence Crawford podría cumplir su deseo de enfrentar a Canelo Álvarez a finales de año o inicios de 2025. Foto: John Locher/AP.

Por su parte, Terence Crawford ya tiene programada su siguiente pelea. Bud encabezará una megacartelera repleta de estrellas el 3 de agosto en Los Ángeles y donde intentará sumar su cuarto título en una división diferente cuando enfrente a Israil Madrimov, actual monarca de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

En cambio, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso welter tras vencer a Errol Spence Jr. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

