Ninel Conde reaccionó a las críticas sobre los cambios en su rostro

En las últimas semanas, Ninel Conde ha sido blanco de críticas por los cambios en su rostro; sin embargo, la vedette mexicana se cansó y reaccionó a los comentarios.

En una entrevista con el programa Hoy, Conde compartió su opinión sobre las críticas y ataques que ha recibido en redes sociales por su apariencia y aseguró que, en algún momento, a todos les toca pasar por algo similar.

“No nada más a mí, a todo el mundo le toca y es muy triste. Yo creo que es importante tratar de sembrar amor y no el odio después de tanta cosa que está pasando en el mundo creo que lo que menos necesitamos es entre seres humanos atacarnos, yo creo que amor y paz”, dijo la mexicana.

Conde explicó que para ellas es importante su apariencia física porque es un reflejo de cómo se siente por dentro.

“Lo importante es cómo te sientes te ves yo creo que es importante trabajar en tu interior, trabajar en tus emociones para que eso lo reflejes tanto verbalmente como físicamente”, dijo.

Sobre su reciente cambio de look a rubia, la vedette dijo que le gustó el tono y confía en sus estilistas. “Bueno, el rubio me gustó, la verdad no pensé que fueran a llegar a este color pero estoy con los mejores especialistas en Miami”.

Impactante cambio de look de Ninel Conde

La primera semana de septiembre, Ninel Conde compartió un video en su cuenta de Instagram para mostrar el nuevo look de su larga melena que ahora es rubia.

El video, una publicación compartida entre Ninel Conde y una famosa peluquería en Miami, acumuló varios comentarios de usuarios reaccionando al look de la mexicana.

Aunque algunos usuarios elogiaron su cambio de look, muchos otros criticaron a la vedette por los notables cambios en su rostro.

“Ya perdió su físico, es otra persona no párese ella”, “Porfa envejece con dignidad. No es hate, yo te admiro mucho pero tu cara ya no hay a donde más estirar”, “¿Qué paso con Ninel? Era naturalmente bella”, “¿Qué le hicieron? Ya no existe Ninel Conde”, son algunos de los comentarios en la publicación.

