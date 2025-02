Diego Luna dirigirá la película “Ceniza En La Boca”

Diego Luna volverá a su faceta como director, con la película “Ceniza En La Boca”, adaptación de la novela escrita por la mexicana Brenda Navarro, quien ganó en 2022 el premio otorgado por las Librerías de Madrid.

La cinta tratará acerca de una joven de 21 años llamada Lucila (Anna Díaz), quien junto con su hermano menor Diego decide viajar a España para encontrarse con su madre Isabel (Adriana Paz). Sin embargo, Lucila vuelve a encontrarse con los problemas que tenía en México, como trabajos mal pagados y discriminación, por lo que debe tomar una decisión para afrontar esos desafíos.

Luna también produce el filme y escribió el guión, junto con Abia Castillo y Diego Rabasa. Será su cuarto trabajo como director, después de las películas “J.C. Chávez”, “Abel”, “César Chávez” y “Mr. Pig“. Las locaciones de “Ceniza En La Boca” serán en Madrid, Barcelona y Ciudad de México.

En una entrevista para Variety Diego comentó acerca de este proyecto, que está a punto de comenzar: “Nunca ha sido más relevante hablar de migración. Estoy muy emocionado de poder contar esta historia. Hemos estado trabajando durante tres años para llegar a este momento y me siento muy afortunado de colaborar con este equipo: voces diversas y enriquecedoras que están aquí por las razones correctas”.

Diego Luna estuvo nominado al premio Golden Globe como Mejor Actor de Reparto en una Serie, Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión, por su trabajo en “La Máquina”. El actor protagoniza -junto con Jennifer Lopez y Tonatiuh– el filme de corte musical “Kiss Of The Spider Woman”, que obtuvo buenas críticas en el Festival de Sundance pero que aún no tiene fecha para su estreno comercial en Estados Unidos.

