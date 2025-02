Alejandra Guzmán asegura que pronto se reencontrará con su hija Frida Sofía

Hace algunos días Enrique Guzmán comentó que desde la muerte de Silvia Pinal no ha habido comunicación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Pero ahora la cantante confirmó que existe un acercamiento, al grado de que hablaron acerca del retrato de la actriz pintado por Diego Rivera.

Alejandra Guzmán regresa a los escenarios, tras el fallecimiento de su mamá

Entrevistada para el programa “Venga La Alegría”, Alejandra también contradijo a su padre en cuanto a esa obra de arte, ya que Enrique afirmó que el original está en el Palacio de Bellas Artes y que su hija tiene una réplica: “No sabes cómo j*** (por el cuadro). Me dice Frida: ‘Yo ya sabía, por eso me reía tanto de cuando se lo pedías’. Me lo dijo hoy”.

Frida Sofía responde comentarios, descartando una reconciliación familiar

La reina del rock aseguró que Frida y ella ya están en comunicación: “Poco a poco, pero muy bien. Vamos bien bonito, recuperando tiempo, recuperando momentos, y ya la voy a abrazar, entonces pues para mí es lo mejor que me pudo haber pasado”.

@vengalaalegria ¿Hubo reconciliación o no? 🤝🥺 Alejandra Guzmán nos abrió su corazón sobre la relación con su hija Frida Sofía.👭 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. ♬ sonido original – Venga La Alegría

Recientemente varios medios captaron cuando un camión retiró de la casa de Silvia Pinal el cuadro de Diego Rivera, y Alejandra explicó el motivo: “Se está restaurando. Vino una señora de Nueva York, y mi amigo Eugenio López me está ayudando con todo eso, porque pues es una obra muy importante para todo México y nosotros. Entonces sí, estamos en eso. Vamos a restaurarlo primero, y claro que lo vamos a llevar a museos. Ese cuadro tienen que verlo por todo el mundo. Prestado nomás, ¿eh?”

Alejandra Guzmán comenzará el 22 de febrero una gira por Estados Unidos, y el 5 de abril estará en Miami, por lo que no se descarta que por esos días podría encontrarse personalmente con Frida Sofía. Los nuevos shows de la cantante están inspirados en las obras musicales que hacía su madre, Silvia Pinal. “(Ella) nunca me soltará. Tengo el DNA, la sangre, la casta, el amor por el escenario. Todo eso me lo enseñó, y este show en específico es una puesta en escena por todo lo que yo veía de ella, entonces es como honrarla”.

