Gal Gadot se sincera sobre su salud en embarazo: “Tuve un coágulo cerebral”

Gal Gadot, conocida mundialmente por su papel como Wonder Woman, reveló recientemente una experiencia aterradora que vivió durante su embarazo con su cuarto hijo.

La actriz compartió los detalles de su problema de salud en una entrevista en The Drew Barrymore Show, donde explicó lo que sucedió y cómo superó el miedo que la acompañó en esos momentos.

La intérprete de 39 años relató cómo, al estar embarazada de ocho meses, comenzó a experimentar síntomas alarmantes. “Esta vez tuve dolores de cabeza tan intensos que me dejaron completamente incapacitada”, confesó Gal. “Estaba en cama, sin poder escuchar ni ver nada. Tenía una botella de agua caliente sobre la cabeza y pasaba el día así, sin moverme”.

A pesar de que los dolores aumentaban, la actriz no obtuvo una respuesta clara de los médicos. “Fui a diferentes especialistas, entre ellos neurólogos, pero me decían que probablemente se trataba de una migraña severa”, recordó Gadot. Fue su madre quien insistió en que se realizara una resonancia magnética, algo que, según la actriz, muchos médicos habían pasado por alto. “Ningún doctor me había enviado a hacerme una resonancia, incluso después de que lo solicitamos”, comentó.

Fue entonces cuando Gal decidió seguir su intuición y hacerse la prueba. “Si no hubiera ido a hacerme la resonancia, probablemente no estaría aquí ahora”, admitió con voz temblorosa. La resonancia reveló que la actriz tenía un coágulo cerebral importante, lo que la llevó de inmediato al hospital para una intervención quirúrgica urgente. “Tuve que dar a luz a mi hija Ori en un par de horas”, detalló.

Afortunadamente, la intervención fue exitosa, y Gal se recuperó después de pasar por un proceso quirúrgico crítico. “Si no hubiese sido por la cirugía, las consecuencias podrían haber sido fatales”, dijo, aliviada por haber tomado la decisión de buscar una segunda opinión.

Con esta experiencia, Gadot instó a las mujeres a ser más proactivas con su salud y a no dudar en pedir una resonancia magnética si experimentan síntomas inusuales durante el embarazo. “Tres de cada 100,000 mujeres embarazadas sufrirán un coágulo cerebral, pero si tienes dudas, no dudes en revisarte. La resonancia magnética es fácil de hacer y no tiene radiación”, explicó la actriz, quien espera que su testimonio sirva de inspiración para otras mujeres a tomar las riendas de su salud.

