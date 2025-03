Jon M. Chu aclara los rumores sobre un casting para la película de Britney Spears

Desde hace algún tiempo ha corrido el rumor acerca de que se están llevando a cabo audiciones para la película sobre la vida de Britney Spears, pero ahora Jon M. Chu, el director a cargo del proyecto, ha aclarado todo.

Chu, conocido por las películas “Step Up 3D”, “Wicked” y “Crazy Rich Asians”, respondió en la red social X una nota que decía que Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Millie Bobby Brown “se enfrentaban” por tener el papel principal en el biopic. “Nada de esto es cierto”, escribió Jon. “Suena emocionante, pero todavía no he tenido una conversación sobre hacer un casting para esta película. Estamos en una etapa muy temprana del desarrollo (del proyecto). Lo siento”.

De esas tres actrices, Brown se ha mostrado muy entusiasmada por interpretar a la princesa del pop. En una entrevista para Entertainment Tonight, dijo: “Nada me haría más feliz que poder interpretar a una persona tan bella e icónica. Eso se lo dejo a los dioses…Me gustaría que alguien le diera vida de la manera más hermosa, y yo siempre estaría abierta a eso”.

Universal Pictures producirá y distribuirá la película. El año pasado esa compañía adquirió los derechos del libro de memorias de Spears, The Woman In Me, para adaptarlo a la pantalla grande. La cantante ya tuvo una primera reunión con Chu, quien comentó a ese mismo medio: “Realmente no he comenzado nada todavía, pero ella estará muy involucrada en esto. Tengo ideas y cosas, un planteamiento, pero es muy pronto”.

Con “Wicked” Jon M. Chu obtuvo uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2024. La película recaudó más de $470 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos y Canadá; ahora el público espera la secuela, “Wicked: For Good”, que se estrenará el 21 de noviembre.

