Ryan García asegura que vencerá a Haney otra vez: “No voy a perder”

Ryan García aseguró que vencerá nuevamente a Devin Haney en la revancha que podrían protagonizar en octubre en el Riad, Arabia Saudita, si ambos consiguen el triunfo en sus próximos compromisos sobre el ring.

En el canal de YouTube de Akin Reyes y Barak Bess, García explicó que no está muy animado de volver a pelear con Haney, pero dejó claro que el resultado de este segundo encuentro será igual que el primero.

“Estuve en el ring con él y le gané. Eso es todo. Sí, no le iba a dar la pelea (a Devin) a menos que retirara la demanda. Conseguí lo que quería. No para mí. Quizás para la gente en general, pero en mi caso, no me siento culpable (por el positivo por PED)”, dijo.

Devin Haney quiere volver a la senda de la victoria tras su pelea con Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

“Le ganaré de nuevo. Por eso lo hice tan fácil. No voy a perder. Esto es algo que (Riyadh Season) quería. No me siento capaz de lograrlo. Siento que le gané la primera vez. Eso es todo”, agregó.

En el duelo con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano (que llegó tres libras por encima) derribó tres veces a The Dream y lo terminó venciendo con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Por esta razón, los Haney demandaron a García por cargos de agresión y fraude porque creen que King Ry afectó su reputación y valor en el mercado. Tras llegar a un acuerdo, The Dream decidió quitar la demanda y de ganar sus respectivas peleas el 2 de mayo, ambos tendrán la revancha en octubre.

Ryan García aseguró que Devin Haney no podría vencerlo en una revancha. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

El californiano enfrentará a Rolando ‘Rolly’ Romero por el cinturón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Devin Haney peleará con José Ramírez.

Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

