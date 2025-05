¿Quiénes son los latinos que podrían debutar en la Met Gala 2025?

Este lunes se celebra la edición 2025 de la Met Gala, uno de los eventos más exclusivos de la moda, que se celebrará, como todos los años, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Aunque los nombres de los invitados oficiales de la gala no se publican con antelación, sino que se conocen poco antes del evento, en los últimos días ha trascendido una lista con nombres de artistas latinos que este lunes podría hacer su debut en la Met Gala, que este año tendrá como anfitriones a Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y LeBron James.

De acuerdo con la revista Harper’s Bazaar, se cree que artistas como Peso Pluma, Kenia Os, Feid, Becky G, Tokischa, Bad Gyal y Tini podrían subir por primera vez por las míticas escaleras del Met.

Asimismo, se cree que artistas como Shakira o Karol G podrían repetir este año en el exclusivo evento de moda.

El fin de semana, la cantante de “Hips Don’t Lie” compartió una foto en la que se le ve posar con los emblemáticos edificios de la ciudad de Nueva York de fondo y la frase: “Estoy aquí”, lo que desató una hora de rumores sobre su posible aparición en la Met Gala.

El año pasado, Shakira y Karol G asistieron por primera vez a la Met Gala. La cantante de “Soltera”, quien confirmó su asistencia pocas horas antes del evento, optó por un vestido strapless de color rojo, con una abertura en la pierna, mangas abullonadas y una larga cola. Un diseño exclusivo de la casa de moda Carolina Herrera.

Por su parte, la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” lució un vestido color crema y con mucha pedrería confeccionado por Marc Jacobs.

¿Cuál es el tema y código de vestimenta de la Met Gala este año?

El título de la exposición que acompaña el evento de moda será Superfine: Tailoring Black Style, y su enfoque será la influencia y evolución del dandismo de los hombres negros.

Según Vogue, la muestra está basada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica L. Miller, quien además será curadora invitada del evento.

El código de vestimenta de la edición de este año de la Met Gala es Tailored for You (Hecho a medida para ti). De acuerdo con Vogue, es un guiño a la sastrería muy en consonancia con el tema de la exposición, el dandismo.

